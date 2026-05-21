[SC현장] "북중미 월드컵 못하면 욕할 것"…'티키타카쇼' 안정환 틱톡 첫 롱폼 예능 성공할까(종합)

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 딘딘, 안정환, 이은지가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 내달 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 도파민 터지는 날것의 축구 토크쇼가 찾아온다.

Advertisement

21일 오전 서울 구로구 신도림에 위치한 더 링크 호텔에서 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)의 국내 첫 오리지널 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 안정환, 딘딘, 이은지, 그리고 김동욱 PD, 윤철 틱톡코리아 뉴스&스포츠 총괄이 참석했다.

'티키타카쇼'는 축구를 잘 아는 사람은 물론, 축구에 익숙하지 않은 사람도 함께 즐길 수 있는 배틀형 토크 예능이다. 경기 결과 예측 대결, '축잘알'과 '축알못'의 만남, 축구 경기 푸드 논쟁, 축구에 진심인 스타들의 팬심 토크 등 매회 다른 주제를 중심으로 각 회차 콘셉트에 맞는 게스트들이 가세해 유쾌한 토크쇼로 풀어낼 예정이다.

또한 '티키타카쇼'는 중국의 글로벌 숏폼 동영상 콘텐츠 플랫폼 서비스인 틱톡이 한국에서 처음으로 선보이는 롱폼 오리지널 콘텐츠다. 프로그램을 통해 축구를 팬들의 해석과 취향, 응원 문화가 어우러지는 참여형 스포츠 엔터테인먼트로 새로운 콘텐츠 활로를 제시할 계획이다.

Advertisement

이러한 '티키타카쇼'는 축구 국가대표 출신 안정환이 MC로 참여해 전문성과 예능감을 동시에 선사할 예정이다. 여기에 특유의 유머와 솔직한 입담으로 토크의 재미를 높이는 딘딘과 개성 있는 캐릭터와 에너지로 현장의 분위기를 사로잡는 이은지 역시 '티키타카쇼' MC 라인업에 합류해 활기를 더한다.

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 안정환이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

Advertisement

이날 안정환은 "틱톡에서 만드는 프로그램이라고 제안을 받았는데 부담이 많이 됐다. 축구를 다룬 토크쇼라 부담이 됐다. 솔직히 한국 축구에 대한 관심이 떨어져 있는 상태라 이 프로그램을 통해 한국 축구에 관심을 갖게 하겠다는 마음으로 출연을 결정하게 됐다. 잘 생각해보면 어느 감독이 와도 월드컵 시즌에는 잡음이 있다. 우리가 잊어버리리 뿐이다. 북중미 월드컵이 얼마 안 남았는데, 결과가 안 좋을 때는 나 역시 비판을 할 것이다. 다만 이유 없이 비난하는 것은 안 좋은 것 같다. 축구가 안 좋았을 때 국민이 비난하는 것도 맞다. 그 질타를 받는 것도 감독이고 선수의 몫이며 나 역시 많은 욕을 할 것이다. 반대로 잘하면 칭찬도 할 것이다. 내 바람은 최소 5경기 이상은 했으면 좋겠다"고 남다른 포부를 전했다.

그는 "우리 프로그램에 무속인이 출연하는데 거기에 거의 빠져 들었다. 배성재 캐스터와 박문성 해설위원도 너무 놀랐는데 거의 신내림을 받을 정도로 촬영을 하고 갔다. 거의 그분 상담을 예약할 뻔 했다. 거침없이 이야기를 하는데 그게 너무 놀라웠다. 한국 사람이라면 한국 경기에 대해 좋게 이야기할 법 한데 정말 날카롭게 이야기를 하더라"고 곱씹었다.

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 딘딘이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 이은지가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

Advertisement

딘딘은 "숏폼만 다루다 롱폼을 다룬다고 해서 기대가 됐고 틱톡을 믿기도 했다. 예전에 축구 관련 실언을 하기도 했는데 이 프로그램을 통해 축구를 잘 배우고 진심으로 응원, 반성하고자 출연을 결심했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 앞서 딘딘은 한 방송을 통해 2022 FIFA 카타르 월드컵을 앞두고 국가대표팀이 예선에서 탈락할 것이라고 예측해 많은 비판을 받은 바 있다.

Advertisement

이어 "막상 나오니 축구 이야기 보다는 많은 이야기를 나눠서 오히려 신선했던 것 같다. 축구를 몰라도 편하게 볼 수 있을 것이다"고 말했다.

이은지는 "MC 세 명의 케미가 좋을 것으로 예상이 됐다. 재미있을 것 같아 출연하게 됐다. 축구를 잘 알지 못해서 걱정을 하긴 했는데 딘딘의 말처럼 축구를 잘 몰라도 즐기면서 볼 수 있더라. 게스트들도 화려하다. 그런 지점도 매력이 있어서 함께하게 됐다"고 출연 소감을 전했다.

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 김동욱 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 윤철 틱톡 뉴스앤스포츠 총괄이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

김동욱 PD는 "북중미 시즌을 맞춰 기획된 프로그램이다. 월드컵과 축구 관련 다양한 토크 프로그램을 선보일 예정이다"며 "이 프로그램이 흥행해야 다른 롱폼 프로그램도 나올 수 있다. 그래서 부담이 된다. 틱톡이라는 플랫폼 자체가 엄지 손가락 하나로 채널이 넘어갈 수 있다. 외면 받을 수 있는 지점이 더 쉬운데 그래서 도파민 넘치는 주제와 출연자들에 대해 더 신경 쓰려고 했다. 기존 프로그램보다 빠르게 편집 하려고도 했다"고 답했다.

윤철 총괄은 "틱톡은 한국 시장에 올해 5000만달러(약 751억원)를 투자하기로 했고 그 사업 일환의 첫 번째 프로젝트라고 보면 될 것 같다"며 "숏폼이 강점인 플랫폼이지만 롱폼에 대한 니즈도 상당했다. 현재로서는 글로벌적 프로젝트가 있다면 앞으로도 롱폼 프로젝트가 많이 나올 수 있을 것이다"고 밝혔다.

그는 "우리가 투자하는 방법은 제작에만 투자하는 게 아니라 틱톡은 크리에이터가 만드는 플랫폼이다. 크리에이터가 콘텐츠를 만드는 환경부터 그들에게 제공하는 것도 지원하고 있다. 여기에 새로운 프로그램도 고려하고 있지만 아직 확정된 부분은 없다. 순수하게 제작에만 5000만달러를 투자하는 게 아니라 크리에이터에게 제공하는 것 포함 지원을 하겠다는 것이다"고 설명했다.

MC 섭외에 대해서도 김동욱 PD는 "안정환은 레전드 선수였지 않나? 이 프로그램에 있어서 대체불가한 MC라고 생각을 했다. 딘딘은 워낙 축구를 좋아하고 잘 알기도 유명하다. 순발력도 있고 얼마전 화제가 된 거침없는 입담도 있다. 이은지는 예능 대세라고 느껴질 정도로 다양한 활약을 한다. 우리 프로그램에서도 다양한 매력을 보일 수 있을 것 같아 섭외하게 됐다"고 자신했다.

'티키타카쇼'는 안정환, 딘딘, 이은지가 출연한다. 오는 25일부터 매주 월요일, 목요일 틱톡코리아 계정에서 오후 8시 스트리밍된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com