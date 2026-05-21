송일국, 중2 삼둥이에 '살벌한 단속'하는 이유 "잘못하면 5대가 날아간다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송일국이 중2 삼둥이를 향한 강력한 단속을 시도했다고 전한다.

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뮤지컬 '헤이그'에 출연하며 야심찬 도전에 나선 송일국은 23일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 26회에서 과거 육아 프로그램에 출연하며 전 국민을 랜선 이모, 삼촌으로 만들었던 삼둥이가 질풍노도 사춘기를 한창 겪고 있다고 고백한다.

송일국은 "하나도 아니고 둘도 아니고 셋이나 중2니까 집안이 살얼음판이고... 방송 나와서 자기들 얘기하는 걸 좋아하지 않는다"라며 조심스럽게 삼둥이의 상태를 전한다. 하지만 이내 송일국은 삼둥이에게 "아빠도 먹고살아야지. 너희 얘기 안 하면 안 불러줘"라는 처절한 부탁을 했다고 토로해 폭소를 터트린다.

또한 송일국은 삼둥이의 허락을 받은 최신 사진을 공개해 시선을 강탈한다. 아빠, 엄마의 장신 DNA를 물려받은 삼둥이가 첫째 대한 186cm, 둘째 민국 183cm, 셋째 만세 180cm로 껑충 성장해 감탄을 일으킨 것. 이미 첫째 대한이가 송일국의 키인 185cm를 추월한 가운데 삼둥이는 얼마나 더 성장할지 귀추가 주목된다.

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더불어 송일국은 또 다른 사춘기 자녀를 둔 문세윤과 이야기 도중 "내가 알던 애들이 가고 모르는 애들이 왔다"라며 아이들의 스킨십 거부에 격한 공감을 내비쳐 웃음을 유발한다. 특히 송일국은 "제가 하루에 (아이들에게) 뽀뽀를 천 번씩 하던 사람이다"라며 속상함을 드러내면서도 "oo(이)는 아직 받아주긴 한다. 자기 기분 좋을 때"라고 해 궁금증을 자아낸다. 아직 송일국의 뽀뽀를 받아주는 주인공은 누구일지 호기심을 높인다.

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그런가 하면 송일국은 삼둥이의 이름이 사실 어머니 김을동의 감탄사였다고 해 관심을 모은다. 송일국으로부터 세쌍둥이를 임신했다는 사실을 전해 들은 김을동이 "대한 민국 만세다 야!!!"라고 외친 것이 삼둥이의 태명이 되고, 이름으로까지 이어졌다는 것. 반면 아내는 이름을 끝까지 반대했었다고 해 그 이유가 관심을 모은다.

또한 삼둥이에게 "잘못하는 순간 5대가 날아간다"라며 조상의 업적에 누를 끼치지 말 것을 이야기했다고 털어놓는다. 송일국이 삼둥이에게 외증조부 김좌진 장군, 외조부인 장군의 아들 김두한, 김두한의 딸 어머니 김을동, 자신과 고위 공작자인 아내까지 5대의 운명이 삼둥이의 행동에 달렸다고 강조했음을 밝힌 가운데 삼둥이의 반응은 어땠을지 귀추가 주목된다.

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송일국은 서른 넘고 조상에 대한 감사의 의미를 알게 됐다며 "빨간 줄 가는 행동만 안 했지. 정말 저는 철이 없었다"라며 철없던 젊은 날을 반성한다. 송일국이 어떤 계기로 조상에 대한 감사함을 깨닫게 된 것인지 관심을 끈다.

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특히 송일국은 청산리대첩을 대승으로 이끌어 낸 외증조부 백야 김좌진 장군과 붕어빵처럼 똑 닮은 외모로 애국 DNA를 뽐내 모두를 놀라게 한다. 하지만 송일국은 이내 김좌진 장군과 관련해 외증손주라서 가능한 폭탄 발언을 던져 현장을 초토화시킨다. 현장을 들끓게 한 송일국의 한마디는 무엇일지 궁금증을 높인다.

송일국은 2014년 삼둥이와 함께한 만두 먹방으로 망해가던 만두 회사를 살린 기적 같은 실화도 밝힌다. 삼둥이와 송일국이 순식간에 8판을 해치운 만두 먹방은 당시 큰 화제를 일으켰고, 이로 인해 실제로 두 달 뒤 문을 닫을 뻔한 만두 회사가 200억 매출을 이루며 기사회생한 것. 이 밖에도 송일국은 만두 20인분을 사면, 10인분은 집으로 가는 차에서 흡입했던, 못 말리는 먹방 에피소드도 고백해 폭소를 일으킨다.

그런가 하면 스스로를 뮤지컬계 중고 신인이라고 한 송일국은 "노래에 눈을 떠서 50살이 다 돼서 노래를 시작, 지금 계속해서 노래 연습을 한다"라며 "'맘마미아' 오디션도 직접 지원했었다"라는 말로 뮤지컬에 대한 각별한 열정을 터트린다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com