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'티키타카쇼' 틱톡 총괄 "韓에 5천만달러 투자..앞으로 롱폼 프로 많이 나올 것"

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틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 윤철 틱톡 뉴스앤스포츠 총괄이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21
틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 윤철 틱톡 뉴스앤스포츠 총괄이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

[스포츠조선 조지영 기자] 윤철 윤철 틱톡코리아 뉴스&스포츠 총괄이 "한국 시장에 5000만달러를 투자하기로 했다"고 말했다.

21일 오전 서울 구로구 신도림에 위치한 더 링크 호텔에서 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)의 국내 첫 오리지널 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 안정환, 딘딘, 이은지, 그리고 김동욱 PD, 윤철 틱톡코리아 뉴스&스포츠 총괄이 참석했다.

윤철 총괄은 "틱톡은 한국 시장에 5000만달러(약 751억원)를 투자하기로 했고 그 사업 일환의 첫 번째 프로젝트라고 보면 될 것 같다"며 "숏폼이 강점인 플랫폼이지만 롱폼에 대한 니즈도 상당했다. 현재로서는 글로벌적 프로젝트가 있다면 앞으로도 롱폼 프로젝트가 많이 나올 수 있을 것이다"고 밝혔다.

'티키타카쇼'는 축구를 잘 아는 사람은 물론, 축구에 익숙하지 않은 사람도 함께 즐길 수 있는 배틀형 토크 예능이다. 안정환, 딘딘, 이은지가 출연한다. 오는 25일부터 매주 월요일, 목요일 틱톡코리아 계정에서 오후 8시 스트리밍된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



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