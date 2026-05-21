'티키타카쇼' 안정환 "북중미 월드컵 못하면? 나도 욕 많이 할 것"

틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회가 21일 오전 서울 신도림 더링크호텔에서 열렸다. 안정환이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.21

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[스포츠조선 조지영 기자] 전 축구선수 안정환이 "북중미 월드컵, 감독과 선수 잘 못하면 나 역시 욕 할 것이다"고 말했다.

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21일 오전 서울 구로구 신도림에 위치한 더 링크 호텔에서 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)의 국내 첫 오리지널 예능 프로그램 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 안정환, 딘딘, 이은지, 그리고 김동욱 PD, 윤철 틱톡코리아 뉴스&스포츠 총괄이 참석했다.

안정환은 "잘 생각해보면 어느 감독이 와도 월드컵 시즌에는 잡음이 있다. 우리가 잊어버리리 뿐이다. 북중미 월드컵이 얼마 안 남았는데, 결과가 안좋을 때는 나 역시 비판을 할 것이다. 다만 이유 없이 비난하는 것은 안 좋은 것 같다. 축구가 안 좋았을 때 국민이 비난하는 것도 맞다. 그 질타를 받는 것도 감독이고 선수의 몫이며 나 역시 많은 욕을 할 것이다. 반대로 잘하면 칭찬도 할 것이다"고 남다른 포부를 전했다.

'티키타카쇼'는 축구를 잘 아는 사람은 물론, 축구에 익숙하지 않은 사람도 함께 즐길 수 있는 배틀형 토크 예능이다. 안정환, 딘딘, 이은지가 출연한다. 오는 25일부터 매주 월요일, 목요일 틱톡코리아 계정에서 오후 8시 스트리밍된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com