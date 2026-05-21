눈물의 사과, 행사 취소에도…MBC, 역사 왜곡 논란 속 '대군부인' 전편 몰아보기 강행

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC가 역사 왜곡 논란으로 홍역을 치른 드라마 '21세기 대군부인' 전편 몰아보기를 편성하며 또 다시 도마 위에 올랐다. 배우와 제작진은 잇따라 고개를 숙였지만, 정작 방송사 측은 별다른 입장 없이 재방송과 전편 편성을 강행하면서 시청자들의 비판이 이어지고 있다.

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21일 MBC 편성표에 따르면 이날 오전 9시부터 '21세기 대군부인' 11·12회 연속 방송이 편성됐다. 이어 오후 3시와 오후 8시에도 같은 방식의 재방송이 이어진다. 22일에도 오전 시간대 재방송이 예정돼 있다.

특히 논란이 커진 건 MBC플러스 채널 MBC ON의 편성이다. MBC ON은 오는 24일 오전 10시 30분부터 다음 날 새벽까지 약 14시간 넘게 '21세기 대군부인' 1회부터 12회까지 전편 몰아보기를 편성했다. 사실상 하루 종일 해당 드라마만 방송하는 셈이다.

MBC ON은 MBC 자회사인 MBC플러스가 운영하는 채널로, 주로 드라마와 예능, 교양 프로그램 재방송을 편성해왔다. 그러나 '21세기 대군부인'이 종영 직전 역사 왜곡 논란으로 거센 질타를 받았던 만큼, 논란이 채 가라앉지 않은 시점에서 전편 몰아보기를 강행한 것은 부적절하다는 지적이 쏟아지고 있다.

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앞서 '21세기 대군부인'은 지난 11회 방송에서 왕의 즉위식 장면에 등장한 설정으로 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 극 중 신하들이 자주국 군주를 상징하는 "만세" 대신 제후국 표현인 "천세"를 외쳤고, 황제가 착용해야 할 십이면류관 대신 중국 신하의 구류면류관이 등장하면서 논란이 불거졌다.

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논란이 커지자 제작진은 종영 당일 공식 홈페이지를 통해 "세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다. 이후 문제 장면은 OTT 플랫폼인 웨이브와 디즈니플러스 등에서 수정 및 삭제 조치됐다.

주연 배우들과 제작진도 잇따라 사과했다. 박준화 감독은 종영 인터뷰에서 눈물을 보이며 고개를 숙였고, 아이유와 변우석 역시 예정됐던 종영 인터뷰 대신 각각 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 유지원 작가 또한 "철저한 자료 조사와 고증이 부족했다"라며 책임을 인정했다.

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하지만 논란의 후폭풍은 계속되고 있다. 완주문화관광재단은 공식 공문을 통해 '21세기 대군부인 스토리 투어' 운영 취소를 알렸고, 관련 여행 상품도 중단됐다. 공승연 역시 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 당시 드라마 관련 언급이 통편집되며 논란 여파를 실감케 했다.

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이런 상황 속에서도 MBC는 별다른 공식 사과나 추가 입장 없이 재방송과 전편 몰아보기 편성에 나선 가운데, 문제 되는 부분의 수정이 이뤄진 상태로 방송이 될지 여부에 대해서도 궁금증을 낳고 있다.

olzllovely@sportschosun.com