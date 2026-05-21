'오십프로' 오정세 "6개월간 재활운동으로 다져진 몸, 新인간병기 탄생"

21일 상암동 MBC사옥에서 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 오정세. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 오정세가 '오십프로'를 통해 액션 연기에 도전한 소감을 전했다.

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오정세는 21일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회에서 "액션신을 잘 구현하고 싶은 마음이 컸다"며 "6개월 이상 재활운동도 열심히 했다"라고 했다.

'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. '형사록', '나빌레라', '38사기동대'의 한동화 감독이 연출을 맡았다.

오정세는 10년 전 기억을 잃은 북한 특수 공작원 봉제순으로 분했다. 그는 "액션신이 많아서 잘 구현하고 싶은 마음이 컸다. 하균이 형님도 권투를 하셨듯이 저도 6개월 이상 재활운동을 열심히 했다. 재활운동으로 다져진 몸으로 감독님과 무술팀, 여러 스태프 분들의 도움을 받았다. 인간 병기로 새롭게 태어났다"고 말했다.

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앞서 허성태는 "정세 형이 촬영 중 약간의 부상을 입었다"고 밝힌 바 있다. 이에 오정세는 "액션을 하다 보면 아주 작은 부상이 생길 수 있지 않나. 별거는 아니었다. 액션을 하다 보니까 근육 경련이 온 정도다. 그 정도의 아픔이면 아마 허성태 씨도 있었을 거다. 지금은 누구보다도 건강하다"고 전했다.

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한편 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com