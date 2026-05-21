브라이언 "연애 안 한지 17년째, 썸도 없었다" 충격 고백 ('전현무계획3')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획3' 브라이언이 충격적인 연애사를 고백했다.

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21일 MBN '전현무계획3' 측은 '결혼 빼고 다 해본 40대 미혼남들의 공감 토크'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

전현무는 "나는 브라이언이 너무 반가운 게 내 주변에 결혼한 사람이 너무 많다. 근데 브라이언은 결혼 안 할 거 같다"고 말했고 브라이언은 "얘도 결혼 안 했는데 왜 나한테만 그러냐"고 발끈했다. 이에 전현무는 "환희보다 네가 더 심각한 거 같다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

곽준빈은 브라이언에게 "비혼주의자 아니었냐"고 물었고 브라이언은 "비혼은 아니었는데 어느 순간 그렇게 됐다"고 밝혔다. 이에 환희는 "되게 웃긴 건 21~22살 때 (브라이언) 꿈이 무조건 30살 전에 결혼하는 거였다"고 밝혔다.

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브라이언은 "나이 들다 보니까 혼자 있는 게 너무 익숙하다 보니까 난 영원히 혼자 있어야겠다 생각한다. 혼자 있는 게 편하다. 지금은 아예 결혼 생각이 없다"고 밝혔다. 그러면서 "1년 전까지만 해도 부모님이 결혼하라 했는데 '결혼 얘기 한번 더 하면 아들 잃었다 생각하시라'고 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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전현무는 "결혼 생각도 없지만 연애 생각도 없을 것"이라 추측했고 브라이언은 "어떻게 알았냐. 혼자인지 17년 째"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 제작진도 놀라서 물건을 떨어뜨리자 브라이언은 "그럴 수도 있지"라고 버럭해 웃음을 안겼다.

연애를 안 하는 이유에 대해 브라이언은 "소개팅을 해주면 만나는 보겠지. 근데 사귀어서 데이트하는 건 아니지 않냐. 안 맞으니까 그 뒤로 안 만나는 것"이라 밝혔다. 전현무는 "썸으로도 안 갔냐"고 물었고 브라이언은 고개를 저으며 안 갔다는 답을 했다. 이에 전현무는 "30대의 브라이언은 연애가 아예 없었네"라고 거듭 놀랐다.

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wjlee@sportschosun.com