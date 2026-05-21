'오십프로' 허성태 "신하균-오정세와 연기 호흡? 영광스러운 마음으로"

21일 상암동 MBC사옥에서 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 허성태. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 허성태가 '오십프로'에서 신하균, 오정세와 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

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허성태는 21일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회에서 "제가 두 분 사이에 껴 있다는 것만으로도 영광스러웠다"라고 했다.

'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. '형사록', '나빌레라', '38사기동대'의 한동화 감독이 연출을 맡았다.

허성태는 10년째 편의점을 지키는 화산파 2인자 강범룡으로 변신했다. 그는 "강범룡 안에 진짜 제 모습이 반영될 것 같다"며 "사랑도 하고 싸움도 하는 캐릭터인데, 허당미가 느껴지기도 한다. 많은 색을 가진 인물이라 저 역시 연기하면서 즐거웠다"고 말했다.

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이어 신하균, 오정세와 함께 연기 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 허성태는 "제가 말이 없었던 이유 중 하나가 두 분이 계속 연습을 하셔서 방해하기가 싫었다"며 "연기하시는 뒷모습을 바라보면서 '어떻게 저렇게 하실까' 싶더라. 항상 새로운 아이디어가 끊임없이 나오시더라. 제가 거기에 껴 있다는 것만으로도 영광스러웠다"고 감격을 드러냈다.

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한편 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com