신작 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', 21일 모바일 양대마켓에 정식 출시

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넷마블은 신작 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'를 21일 오전 10시 구글플레이와 애플 앱스토어에 정식 출시하고 모바일 그랜드 런칭에 돌입했다고 밝혔다.

앞서 지난 14일 PC 플랫폼을 통해 먼저 서비스를 시작한 '왕좌의 게임: 킹스로드'는 글로벌 게임 플랫폼 스팀에서 이용자들로부터 긍정적인 평가를 얻으며 안정적인 서비스를 이어가고 있다. 이번 모바일 출시를 통해 이용자 접점을 한층 확대하며 본격적인 멀티플랫폼 흥행에 나선다는 계획이다. 이용자들은 모바일 환경에서도 웨스테로스 대륙을 무대로 펼쳐지는 오픈월드 액션 RPG의 재미를 경험할 수 있게 됐다.

넷마블은 그랜드 런칭을 기념해 다양한 인게임 이벤트도 마련했다. 출석 이벤트 2종과 레벨·미션 달성 이벤트 2종 등 총 4종의 이벤트를 통해 이용자들에게 희귀 등급 야인 코스튬, 고급 등급 엘크 탈것, 전설 유물 선택 상자 등 다양한 보상을 제공한다.

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'왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 인기 드라마 '왕좌의 게임(Game of Thrones)' 시즌4를 배경으로 제작된 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 확보해 개발했으며, 원작 세계관과 주요 캐릭터를 사실적으로 구현한 것이 특징이다.

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특히 철저한 원작 고증과 고품질 그래픽, 대규모 필드 탐험 요소를 앞세워 글로벌 이용자들에게 높은 몰입감을 제공하고 있다는 평가를 받고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com