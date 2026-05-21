'TL'(쓰론 앤 리버티), 6월에 대규모 신규 업데이트 '얼어붙은 경계: 닉스' 공개

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엔씨는 MMORPG 'THRONE AND LIBERTY(쓰론 앤 리버티·TL)'에서 대규모 신규 업데이트 '얼어붙은 경계: 닉스'를 예고하며 분위기 반전에 나섰다.

신규 지역과 무기, 이동 시스템, 최고 레벨 확장까지 포함된 초대형 업데이트를 통해 글로벌 MMORPG 경쟁력 강화에 속도를 내는 모습이다.

엔씨는 지난 20일 티징 웹페이지를 공개하고 오는 6월 23일 '얼어붙은 경계: 닉스' 업데이트를 진행한다고 밝혔다. 이용자들은 티징 페이지를 통해 신규 영지 '닉스', 고속 강하 장치 '하늘쐐기', 신규 무기 '권갑' 등 핵심 콘텐츠를 미리 확인할 수 있다.

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이번 업데이트의 중심은 신규 지역 '닉스'다. 설원과 폭풍으로 뒤덮인 이 지역은 저항군과 아키움 군단조차 완전히 점령하지 못한 미지의 땅이라는 설정을 갖고 있다. 무엇보다 'TL' 서비스 지역 가운데 가장 거대한 규모로 구현된 점이 특징이다.

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엔씨는 단순 필드 확장에 그치지 않고 신규 아크 보스와 도전 차원진 등 고난도 콘텐츠도 함께 선보일 예정이다. 대규모 PvE 콘텐츠 수요를 동시에 겨냥한 셈이다.

이동 시스템 변화도 눈에 띈다. 신규 이동 장치 '하늘쐐기'는 마법 공학 기반의 고속 강하 시스템으로, 높은 지형에서 활강하듯 장거리를 이동할 수 있도록 설계됐다. 여기에 빠른 이동 수단 '미리내'를 활용해 하늘을 가로지르는 이동 경험까지 제공하면서 탐험의 자유도를 한층 끌어올렸다.

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신규 무기 '권갑' 추가 역시 핵심 변화다. '권갑'은 생존력과 공격성, 기동성을 모두 갖춘 근접 무기로, 태세 전환 시스템을 활용해 탱커와 딜러 역할을 자유롭게 오가는 하이브리드 전투 스타일이 특징이다. 기존 정형화된 역할 구조에서 벗어난 보다 공격적인 전투 메타 변화가 예상된다.

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이와 함께 최고 레벨도 기존 55에서 60으로 확장된다. 신규 성장 구간과 장비 파밍 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다. 엔씨는 정식 업데이트 전까지 매주 'CM 다이어리'를 통해 프리뷰 콘텐츠를 순차 공개할 예정이다. 신규 영지와 무기 시스템에 대한 심층 소개를 비롯해 오는 6월 16일에는 추가 미공개 정보도 공개한다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com