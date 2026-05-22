[인터뷰②] 르세라핌 "인간관계 두려움 컸다, 어려운 콘셉트 우리의 숙제"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 르세라핌이 내면의 두려움을 꺼냈다.

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르세라핌은 22일 오후 1시 정규 2집 '퓨어플로우' 파트1을 발표한다. 2023년 정규 앨범 '언포기븐' 이후 3년 여만에 발표하는 새로운 정규 앨범에서 가장 달라진 점은 '두려움'을 바라보는 태도다. 첫 데뷔 때부터 '나는 두려움이 없다', '강하다'며 독기 가득한 모습을 보여줬던 르세라핌은 이제는 일과 인간관계, 혹은 현실과 내면에서 부딪히며 겪을 수밖에 없는 두려움을 인정하고 받아들인다. 그리고 그런 자아성찰의 시간을 통해 더 단단하고 강력한 내면의 힘을 갖게 되고, 그것을 바탕으로 새롭게 앞으로 나아갈 힘을 얻었다.

홍은채는 "인간관계에 대한 두려움이 제일 컸다. 이번에 정규 앨범이 곡도 많은 만큼 두려움을 주제로 멤버들 간의 관계성, 일적인 면에의 이야기 등을 다양하게 담아냈다. 두려움은 무대에 서는 우리 뿐 아니라 세상을 살아가는 사람이라면 누구나 느끼는 감정이다. 우리도 같이 느끼는 그 감정을 어떻게 풀어나가는지 얘기하며 사람들에게 다가갈 수 있을 거라 생각한다"고, 허윤진은 "자신의 두려움을 마주할 수 있는 용기를 조금이라도 줄 수 있는 팀이 되고 싶다는 목표가 있다"고 밝혔다.

이번 앨범을 계기로 르세라핌은 '르세라핌 2.0'. 새 시대를 연다.

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허윤진은 "두려움을 생각하는 저희의 마인드가 가장 크게 달라진 것 같고 팀의 관계성도 좋아졌다. 자신의 이야기를 꺼내는데 있어서도 많이 성장했다. 제일 솔직해지려고 했던 앨범"이다. 이번 앨범을 만들며 가족 연대 우정 사랑에 대한 고민을 많이 했다. 인간 관계에서도, 일에 있어서도 사랑하기 때문에 두렵다는 것을 느끼게 됐다"라고, 카즈하는 "자기 자신을 사랑하고 있는 그대로의 자신을 받아들이는 게 중요하고도 어려운 일이다. 나는 사소하지만 일기를 쓰면서 그날 좋았던 일을 하나 쓰고 내 스스로를 칭찬해 주려고 한다"고 말했다.

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르세라핌은 그동안 '독기' '두려움'과 같이 어렵고 무거운 주제들을 주로 다뤄왔다. 인간 내면의 깊은 감정을 마주한다는 게 아직 어린 멤버들로서는 살짝 버거운 짐이었을 수도 있?瑁嗤? 그런 과정을 통해 더욱 성숙하고 깊어진 멤버들이다.

허윤진은 "어려운 주제를 사색하게 하며 타인의 삶에 녹아들게 하는 게 의미있다고 생각한다. 빠른 세대 속에서 조금은 느리게 현상을 바라보는 시선도 좋지 않나. 그게 우리 팀의 자부심 중 하나이고, 어려운 주제를 재미있게 풀어가는 게 우리의 숙제다. 다만 두려움이란 단어 자체가 주는 무게감이 있기 때문에 좀더 보편적으로 접근할 수 있는 사랑 얘기를 해보고 싶긴 하다. 우리만의 모순된 사랑이 재미있는 소재가 될 것"이라고 전했다.

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홍은채는 " 어딘가에 한계를 두고 하기보다는 장르도 콘셉트도 한계없이 계속 다양한 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다. 보는 사람들은 매번 달라지고 매번 새롭고 그러니까 어려울 수도 있다는 생각도 하는데 그게 1저희 팀만의 차별점 같아서 자부심을 느낀다"고 덧붙였다. .

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=쏘스뮤직