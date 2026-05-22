비비, 파격 고백 "女팬과 입뽀뽀→남자 연예인 DM으로 대시해"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 비비가 파격 고백을 했다.

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비비는 21일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연했다.

비비는 '밤양갱' 히트 이후 미국 아시아 오세아니아 등 전세계 17개 도시를 돌며 월드투어까지 진행하며 '대세' 입증에 성공했다. 투어 과정에서 보여준 비비의 화끈한 스킨십 팬서비스가 큰 화제를 모으기도 했다.

김숙은 "해외 공연에서 관객들과 스킨십을 많이 하는 편이냐"고 물었고, 비비는 "안기도 하고 손도 잡고 뽀뽀도 해준다. 볼에도 (뽀뽀)하고 입술에도 하고 여기저기 다한다. 전 사랑이 넘치는 게 좋다. 관객들 가까이 가는 게 좋다"고 답했다.

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홍진경은 "남자 팬들과도 입 뽀뽀한 적이 있느냐"고 물었고 비비는 "남자분들은 오히려 도망간다"고 말해 웃음을 안겼다.

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또 SNS를 통해 남자 연예인에게 대시를 받았던 일화도 공개했다. 그는 "딱 한번 어떤 연예인 분이 비공개 계정으로 연락을 하셨다. 실제로 만나기도 했다. 사적을 따로 만난 건 아니고 나중에 다른 곳에서 일을 하다 우연히 마주쳤다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com