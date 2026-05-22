6월, 더 단단해진 마마무 온다…3년 8개월만 완전체 '믿듣맘무' 귀환

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[스포츠조선 백지은 기자] 더 단단해진 마마무가 돌아온다.

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마마무는 21일 스페셜 싱글 '포워드' 스케줄러를 공개, 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.

공개된 이미지에는 '포 애즈 원 무빙 포워드'라는 문구와 4개의 빈의자가 나란히 배치된 모습이 담겼다. 이를 통해 마마무는 네 멤버가 다시 하나로 뭉쳐 새로운 챕터를 향해 나아갈 것을 예고했다.

'포워드'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 '전진'을 뜻하는 영어 단어 '포워드'를 결합한 합성어로 마마무가 함께 써 내려갈 새로운 여정을 의미한다. 그동안 솔로 활동을 통해 각자의 영역에서 존재감을 입증해 온 네 멤버가 2022년 10월 발매한 'MIC 온' 이후 3년 8개월 여만에 완전체 컴백을 알린 만큼 그들의 시너지에 대한 기대가 쏠린다.

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'포워드'는 6월 4일 오후 6시 발매된다. 마마무는 오는 6월 19일~21일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 '포워드'의 포문을 열고 '믿듣맘무'의 위상을 다시 한번 증명한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com