브라이언, 홈쇼핑으로 157억 매출 달성 "최고 매출은 1시간에 44억" ('전현무계획3')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획3' 환희와 브라이언이 제대로 물 만난 근황을 공개한다.

Advertisement

22일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 32회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 플라이투더스카이 환희-브라이언이 강릉으로 떠나 '빨간 맛' 먹트립을 펼치는 현장이 공개된다.

이날 네 사람은 시청자가 강력 추천한 '30년 내공'의 빨간 삼겹살 맛집을 찾는다. 대기실만 두 군데인 현지 초인기 맛집에서 이들은 보기만 해도 땀샘이 자동 개방되는 매운 갈비찜 먹방에 돌입한다. 특히, 연예계 대표 '맵찔이'인 곽튜브와 브라이언은 뜻밖의 자존심 대결을 벌이는데, 한 치의 양보 없는 리액션으로 현장을 웃음바다로 만든다. 과연 누가 진정한 '맵찔이' 끝판왕에 등극할지 궁금증이 치솟는 가운데, 전현무는 브라이언에게 "홈쇼핑 매출 제왕이라며?"라고 그의 근황을 묻는다. 브라이언은 "라이브 커머스 1등"이라며 "누적 매출액이 157억 원이고, 최고 매출은 청소기 판매로 1시간 만에 44억을 벌었다"고 당당히 밝힌다. 그러자 환희는 "솔직히 난 브라이언이 잘할 줄 알았다. 옛날부터 자기가 쓰던 물건을 잘 팔았다"고 '찐친'만 가능한 폭로성 칭찬을 해 현장을 초토화시킨다.

대환장 케미 속, 전현무는 "요즘 트로트 시장이 치열한데 환희가 스타 트렌드 트로트 남자 부문 1위다!"라며 환희의 활약상을 언급한다. 환희는 "아이돌 시장이 크긴 하지만 여기(트로트 시장)도 엄청나다. 저도 엄청나게 노력하고 있다"며 개념 있는 소감을 전한다.

Advertisement

각자의 영역에서 새로운 전성기를 써내려가고 있는 환희-브라이언의 유쾌한 근황 토크와, 네 사람이 함께한 강릉 먹트립은 22일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 32회에서 만나볼 수 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com