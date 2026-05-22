[공식] "우유빛깔 최성곤!"…발라드 왕자 오정세 '니가 좋아', 오늘(22일) 음원 발매

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 음원 발매 소식과 함께 소장 욕구를 자극하는 포토카드 포스터를 공개했다.

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극 중 라이벌인 트라이앵글(강동원, 엄태구, 박지현)과 최성곤(오정세)이 22일 오후 12시 국내 주요 음원 사이트 및 글로벌 플랫폼을 통해 음원을 동시 발매하며 영화적 세계관을 현실로 확장한다. 특히 이날 오전 11시부터 실물 OST 앨범 프리오더(예약판매)도 함께 오픈되어 영화를 기다리는 팬들의 기대감을 고조시킨다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

앞서 공개된 'Love is'와 180도 달라진 트라이앵글의 2집 타이틀곡 'Shout It Out'이 베일을 벗는다. 극 중 38주 연속 2위이던 최성곤을 꺾고 컴백하자마자 1위를 차지했던 곡으로, 이진희 음악감독이 작사, 작곡한 하이브리드 댄스곡이다. 환경 문제에 대한 사회 비판적 메시지와 세기말 감성을 저격하는 강렬한 사운드가 돋보이며, 1세대 아이돌의 콘셉트를 오마주해 그 시절 향수를 자극한다.

이에 맞서 최성곤의 '니가 좋아'도 발매되며 맞불 작전에 나선다. 예고편 클립과 제작보고회를 통해 폭발적인 반응을 모았던 이 곡 역시 이진희 음악감독이 작사, 작곡한 서정적인 발라드로, 사랑에 빠진 남자의 귀여운 고백을 담았다. 감미롭고 반듯한 교회 오빠 같은 성곤의 이미지에 걸맞게 순수한 감성과 달콤한 멜로디가 전 세대 여심을 사로잡을 예정이다.이번 음원 발매 및 프리오더에 대한 자세한 사항은 롯데엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

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한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com