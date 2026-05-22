장원영, 137억 집-억대 소파에 기대 한강뷰 만끽…현실감 없는 럭셔리 일상

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영이 럭셔리한 일상을 공개했다.

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장원영은 21일 자신의 SNS에 하트와 입술 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 붉은빛 대형 소파에 몸을 기댄 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 레이스 디테일이 들어간 슬립 스타일 의상에 긴 생머리를 늘어뜨린 채 특유의 고혹적인 분위기를 자아냈다.

특히 넓은 거실을 가득 채운 독특한 레드 컬러 소파가 눈길을 끌었다.

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해당 제품은 프랑스 가구 디자이너 피에르 폴랭의 '듄 소파'로 알려졌다. 모듈 하나당 가격이 약 700만원에서 1100만원 수준이며 구성에 따라 전체 가격이 억대를 넘길 수 있는 초고가 가구로 전해졌다. 미국 방송인 김 카다시안, 가수 저스틴 비버, DJ 페기 구 등의 집에서도 사용된 제품으로 유명하다.

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또 사진 속 통창 너머로 펼쳐진 한강 야경과 고층 빌딩 전망까지 더해지며 고급스러운 분위기를 완성했다.

앞서 장원영은 지난해 서울 용산구 한남동의 고급 주택을 약 137억 원에 전액 현금 매입한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com