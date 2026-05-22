김지민, ♥김준호도 놀랄 고백 "채팅으로 남자 만난 적 있어" ('사이다')

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[스포츠조선 이우주 기자] 이호선과 김지민이 거침없는 유부녀 토크를 펼치며 스튜디오를 뒤집어 놓는 맹활약을 펼친다.

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오는 23일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 21회에서는 '이 죽일 놈의 사랑'을 주제로, 사랑이라는 이름 아래 반복되는 집착과 갈등, 상처에 대한 현실적인 사연들이 공개된다. 이날 방송에서는 이야기를 나누던 중 예상치 못한 '채팅 만남' 경험담까지 공개돼 분위기가 뜨겁게 달아오른다.

먼저 김지민은 "나는 채팅으로 남자 만나 본 적 있다"라고 솔직하게 털어놓고, 이호선 역시 "나도!"라고 맞장구쳐 모두를 놀라게 한다. 이어 김지민은 "되게 잘생겨서 그 오빠를 좋아했었다"라고 깜짝 고백해 시선을 모은다. 과연 김지민과 채팅남은 실제 인연으로 이어졌을지 궁금증을 모은다.

반면 이호선은 자신의 경험담을 털어놓으며 "웬 산적이 출몰했다"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아낸다. 이어 "그 사람 입장에서는 웬 아줌마가 나왔다고 생각했을 수도 있다"라는 셀프 디스까지 덧붙여 현장을 폭소케 한다. 이어 이호선은 "커피만 후딱 마시고 바로 헤어졌다. 다시는 연락 안 했다. 그리고 닉네임도 바로 바꿨다"라고 털어놔 모두를 빵 터지게 한다.

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그런가 하면 이날 김지민은 한 사연을 접한 뒤 "이걸 어떻게 이렇게 당당하게 사연으로 보냈지?", "이게 사실이냐"라며 황당함과 분노를 동시에 드러낸다. 이어 "집에 있는 그분이 오늘 사연마다 계속 생각난다"라고 말해 눈길을 끈다. 평소 입에 침이 마르도록 칭찬해온 남편 김준호가 갑자기 소환된 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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제작진은 "이번 회차에서는 사랑이라는 감정이 어떻게 집착과 상처로 변해가는지를 현실적인 사연들을 통해 풀어낼 예정"이라며 "이호선과 김지민의 솔직한 경험담과 거침없는 입담까지 더해져 공감과 웃음을 동시에 전할 것"이라고 밝혔다.

한편 SBS Plus 이호선의 사이다는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com