'김해준♥' 김승혜, 태몽 사자마자 임신했다..."검은 잉어 품에 안았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김승혜가 특별한 태몽 비하인드와 함께 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다. 특히 친구가 대신 꿔준 태몽을 "사겠다"고 한 뒤 실제로 곧바로 임신에 성공했다는 사연이 공개돼 놀라움을 안겼다.

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지난 21일 공개된 김승혜의 유튜브 채널 영상에서는 김해준·김승혜 부부가 주변 개그맨 동료들과 가까운 친구들에게 직접 임신 소식을 전하는 모습이 담겼다.

이날 김승혜는 "드디어 주변 사람들에게 임신 소식을 전하고 왔다"고 설레는 마음을 드러냈다.

이어 "말하기도 전에 눈치챔 당한 순간부터 진심으로 놀라고 울컥했던 반응들까지, 개그맨 동료들과 찐친들에게 하나씩 임밍아웃을 해봤다"며 "저희도 영상을 보면서 괜히 또 뭉클하더라. 웃기고 따뜻했던 그날의 분위기를 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.

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특히 김승혜는 아기의 태명에 얽힌 비하인드도 공개했다. 그는 남편 김해준을 평소 '뚱이'라고 부른다며 "그래서 아기 태명을 '둥이'라고 지었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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무엇보다 눈길을 끈 건 태몽 이야기였다. 김승혜는 "많은 분들이 태몽을 물어보시는데 친구가 대신 꿔줬다"며 특별한 사연을 털어놨다.

그는 "친구가 자신이 꾼 꿈이 너무 좋은 기운이라고 생각해서 '승혜한테 주면 좋겠다'고 했다. 그래서 제가 '그 꿈을 사겠다'고 했는데, 꿈을 사고 나서 바로 그달에 임신이 됐다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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김승혜의 친구가 꿨다는 태몽은 바로 '검은 잉어 꿈'이었다. 김승혜는 "제가 친구한테 잉어 색깔이 무슨 색인지 물어봤다. 태몽 풀이를 해보고 싶었다"며 "친구가 팔뚝만 한 검은 잉어였다고 하더라"고 말했다. 이어 "검색해보니까 검은 잉어는 아들을 의미한다는 이야기가 있었다"고 덧붙였다.

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실제로 김승혜는 태몽뿐 아니라 임신 중 자신의 몸 상태를 보며 아들을 예상했다고 밝혔다.

그는 "임신 기간 동안 고기만 계속 먹고 싶었고, 초음파를 보면 아기가 엄청 활발하다고 하더라. 그래서 저희는 아들인가 생각했다"고 말했다. 그러면서도 "하지만 아들이든 딸이든 뭐가 중요하겠냐. 건강하게만 태어나 줬으면 좋겠다"며 부모가 된 설렘과 애정을 드러냈다.

영상에서는 태몽을 대신 꿔준 친구와 직접 만나는 장면도 공개됐다. 친구는 "꿈속 배경이 어두운 밤이었다. 산속 저수지에서 혼자 낚시를 하고 있었는데, 원래 나는 낚시를 좋아하지 않는다"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "갑자기 입질이 와서 대어를 낚았는데, 정말 거짓말 안 하고 이만한 검은 잉어를 품에 안고 꿈에서 깼다"고 생생하게 회상했다.

김승혜는 이후 친구에게 임산부 배지를 직접 보여주며 다시 한번 고마움을 전했다. 이를 본 친구는 감정이 북받친 듯 눈시울을 붉혔고, 훈훈한 분위기가 이어졌다.

한편 김승혜와 김해준은 지난해 10월 결혼했다. 결혼 이후 다양한 예능 프로그램과 SNS를 통해 현실감 넘치는 신혼 일상과 부부 케미를 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

최근에는 임신 소식까지 전하며 팬들의 축하와 응원이 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com