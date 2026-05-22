[인터뷰③] '원더풀스' 박은빈 "'우영우2'? 사랑하는 작품인 만큼, 아직은 지키고 싶어"

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박은빈이 '이상한 변호사 우영우' 시즌2에 대한 솔직한 생각을 전했다.

Advertisement

박은빈은 22일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'이상한 변호사 우영우'는 제가 사랑하고 소중한 작품인 만큼, 아직은 지키고 싶은 마음이 크다"라고 했다.

15일 공개된 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처물로. '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 메가폰을 잡았다. 박은빈은 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니를 연기했다.

박은빈은 2022년 방송된 ENA '이상한 변호사 우영우'(이하 우영우')에 이어 '원더풀스'로 유인식 감독과 재회했다. 이에 그는 "'우영우'를 통해 처음 만난 감독님이시지만, 제가 정말 존경하는 감독님이시다. 인간적으로도 좋은 어른이시다. 예전엔 작품의 방향성, 배우로서의 이야기를 주로 했다면, 이제는 더 개인적으로 소통하는 시간이 길어졌다. 이번 작품에 저를 또 선택해 주셔서 감사하다. 인터뷰 때도 좋은 말씀 많이 해 주셨더라"고 말했다.

Advertisement

이어 '원더풀스' 촬영 현장 분위기에 대해 "일단 '우영우' 팀 스태프들이 많이 넘어와서 익숙한 현장이었다. 덕분에 더 빠르게 적응할 수 있었다. 배우들끼리는 말할 것도 없이 캐릭터에 녹아들어서 궁합이 좋았다. 서로가 서로의 캐릭터에 몰입해서 발산하는 에너지와 애드리브, 액션, 리액션 합이 찰떡궁합이었다"고 만족감을 표했다.

Advertisement

또 '우영우' 시즌2 참여 가능성에 대해서도 "사랑하고 소중한 작품인 만큼, 지키고 싶은 마음이 크다. 그래서 스스로 '무엇을 위해 해야 하는 가'를 질문했을 때, 답변이 확실해야지만 추진할 수 있을 것 같다. 저 자신이 설득이 안되면, 좀 어렵지 않을까 싶다. 아마 저뿐만 아니라, 작품을 사랑하는 마음은 감독님과 작가님도 똑같으실 것 같다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com