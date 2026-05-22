박지현, 거침없는 폭로 "강동원, 본인에 심취해있어…윙크하는 엄태구 충격" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 박지현이 강동원과 엄태구를 폭로한다.

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22일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 '센터 지현의 자리를 노리는 댄스에 심취한 강동원과 윙크보이 엄태구?! 극 내향인 배우들의 반전 아이돌력'이라는 글과 함께 배우 박지현의 출연 예고를 공개했다.

박지현은 강동원, 엄태구와 함께 영화 '와일드씽'에서 혼성 댄스그룹 트라이앵글을 결성했다. 유재석은 이를 언급하며 "센터는 지현 씨인데 동원 씨도 그렇고 태구 씨도 그렇고 옆에서 헤드스핀 돌고 소위 말해 난리법석이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

박지현은 "현장에서 무대에 서보니까 동원 선배님이나 태구 선배님께서 (무대를) 잡아드시더라. 특히 태구 선배님은 '원래 저러셨나?' 싶을 정도로 윙크를 계속 하셔서 다들 충격을 받았다. 무대 위에서 계속 이러고"라며 윙크하는 엄태구를 따라 해 웃음을 안겼다.

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이어 박지현은 "동원 선배님은 이렇게 본인한테 되게 심취해있으시다. 태구 선배님은 되게 귀여워보이려고 하는지 이렇게 추신다"며 강동원, 엄태구의 춤추는 모습을 똑같이 따라했다. 박지현은 "저는 정석대로 췄는데 나중에 편집해서 보니까 너무 시선이 그들에게만 뺏겨있더라. 내가 센터인데. 그래서 내가 너무 밀렸다"고 토로해 웃음을 더했다.

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한편, 배우 박지현이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 27일 저녁 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com