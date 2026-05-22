이정후, 지드래곤 소속사와 전속계약…1712억 연봉 사나이의 계약금은 얼마?

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[스포츠조선 백지은 기자] 야구선수 이정후가 빅뱅 지드래곤과 한솥밥을 먹는다.

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피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션(이하 갤럭시)은 20일 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수와 전속 계약을 체결했다고 밝혔다.

갤럭시는 지드래곤, 샤이니 태민, 김종국, 배우 송강호가 소속된 회사로, 스포츠 스타와 전속계약을 체결한 건 이번이 처음이다.

갤럭시는 이정후와 전략적 파트너십을 체결하고 그의 국내외 매니지먼트와 라이선스, 브랜드 및 디지털 콘텐츠 사업 전반을 관리한다는 입장이다. 갤럭시는 "이번 협업으로 글로벌 스타로서의 이정후의 가치와 건강하고 진정성 있는 이미지를 기반으로 전세계 팬들과 더욱 다양하게 소통할 수 있는 새로운 콘텐츠와 브랜드 경험을 만들어갈 계획"이라고 설명했다.

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최용호 갤럭시 대표는 "대한민국을 대표하는 이정후 선수와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 챙각한다. 뛰어난 실력은 물론 성실함과 건강한 에너지까지 갖춘 글로벌 스타 이정후의 가치와 철학이 장기적으로 빛날 수 있도록 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.

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이정후는 2024년 메이저리그 진출 당시 6년 총액 1억 1300만 달러(약 1712억원) 계약을 체결하며 세계 야구계의 주목을 받았다. 현재 MLB 무대에서 뛰어난 활약을 이어가며 한국 스포츠의 위상을 높이고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com