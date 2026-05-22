‘신세계家 외손녀’ 애니, 기품 넘치는 컬럼비아대 졸업 가운 자태..너무 예쁘네

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[스포츠조선 박아람 기자] 정유경 신세계 회장의 장녀이자 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 미국 컬럼비아대학교를 졸업했다.

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애니는 22일 자신의 SNS에 별도의 문구 없이 학사모를 착용한 졸업 사진 여러 장을 공개했다.

사진에는 하얀색 미니 드레스에 컬럼비아대를 상징하는 하늘색 졸업 가운을 착용한 모습이 담겼다.

해당 게시물을 본 지인들은 "벌써 보고 싶다"며 그리움을 드러냈고, 이에 애니는 "서울에 놀러와라"며 다음을 기약했다.

앞서 애니는 지난 19일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 컬럼비아대학교 졸업식에 참석했다.

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졸업식 현장 중계 영상에서는 단상에 오른 애니가 카메라를 향해 "데이원(팬덤명) 사랑해"라고 외치며 팬들을 향한 애정을 드러내기도 했다.

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한편 애니는 지난해 6월 첫 싱글 'FAMOUS(페이머스)'를 발매하며 올데이 프로젝트 멤버로 데뷔했다. 그는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀로 알려지며 데뷔 전부터 화제를 모은 바 있다.

tokkig@sportschosun.com