Advertisement
광고 닫기

이정현, 결혼 9년 알게된 ♥병원장 남편 실체...동료 의사 폭로에 "말도 안 돼!" ('편스토랑')

입력

이정현, 결혼 9년 알게된 ♥병원장 남편 실체...동료 의사 폭로에 "말도 안 돼!" ('편스토랑')

[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 이정현이 병원장 남편을 향한 동료 의사들의 실체 폭로에 당황했다.

22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 만능여신 이정현이 봄 제철 식재료를 활용한 특별한 한식 파인다이닝을 준비한다. 이 파인다이닝을 준비한 이유가 병원장인 의사 남편을 위한 것임이 알려지며 '편스토랑' 본 방송에 대한 궁금증이 더욱 높아진다.

이날 이정현은 "오늘 정말 중요한 손님들이 온다"라며 분주하게 요리했다. 잠시 후 초인종이 울리고 이정현의 남편과 함께 손님들이 등장했다. 이정현을 긴장하게 한 귀한 손님들의 정체는 남편이 병원장으로 있는 병원에서 남편과 함께 근무하는 동료 의사들이었다.

본의 아니게 회식을 병원장 집에서 하게 된 의사들은 긴장 반 어색함 반 속에 사회생활 모드를 장착한 채 리액션을 발사해 웃음을 자아냈다. 반면 이정현 남편은 언제나 그렇듯 아재 개그를 수차례 시도, 이정현이 눈빛으로 레이저를 쏘며 제지해 '편스토랑' 스튜디오가 웃음바다가 되기도.

이정현, 결혼 9년 알게된 ♥병원장 남편 실체...동료 의사 폭로에 "말도 안 돼!" ('편스토랑')

또한 이정현은 남편의 동료 의사들에게, 병원에서의 병원장 남편의 실체에 대해 물었다. 이에 동료 의사들은 불안한 듯 동공지진을 일으켰지만, 이정현은 몰랐던 이정현 남편의 실체(?)를 속속들이 폭로했다고. 상상도 못 했던 남편의 실체에 이정현은 "말도 안 돼!"라고 깜짝 놀랐다.

그런가 하면 이날 이정현은 '편스토랑' 출연 이후 늘어난 남편의 인기에 대해 솔직한 반응을 보였다. 이정현이 병원에서 환자에게 사진 촬영 요청을 받았으나, 이유가 있어 거절했다는 남편의 말을 듣고 "감사하게 생각하고 다 해드려야지"라며 버럭 했다고. 이정현 남편이 사진 촬영 요청을 거절한 이유는 무엇일까.

만능여신 이정현의 병원장 남편을 위한 초특급 내조 현장은 5월 22일 금요일 밤 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

한편, 이정현은 지난 2019년 3살 연하의 정형외과 의사와 결혼해 지난 2022년 첫째 딸을, 이후 둘째 딸을 출산해 많은 축하를 받았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement