이지혜, 옆집 오빠 유재석에 서운함 “태리·나은이 친한데 유퀴즈 안 불러줘”

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스포츠조선 조민정 기자] 가수 이지혜가 방송인 유재석에게 서운했던 마음을 털어놨다.

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21일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 VS 서인영 처음 밝히는 20년 전 이야기 하다 펑펑 운 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지혜는 서인영과 다양한 이야기를 나누던 중 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 언급했다. 이지혜는 "유재석 오빠가 옆집 사는데도 진짜 안 불러주더라. 내가 나은이랑 우리 태리랑 그렇게 절친이라고 했는데도"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "근데 공은 공이고 사는 사니까"라며 "유퀴즈는 뭔가 배우고 우아한 분들이 많이 나오지 않냐"고 했다. 서인영 역시 "저도 그래서 부담스러웠다. 예쁘고 우아한 사람들만 나오더라"고 동조했다.

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영상에서는 이지혜와 서인영이 과거 활동 시절 이야기를 나누는 모습도 담겼다.

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두 사람은 20년 전 가요계 군기 문화와 오해, 힘들었던 시절을 솔직하게 털어놨고 서로의 상처를 공감하며 눈물을 보이기도 했다. 특히 최근 유튜브 활동으로 화제를 모으고 있는 서인영은 과거 우울증과 인간관계 단절 경험 등을 고백하며 현재 많은 응원을 받고 있다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com