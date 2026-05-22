24기 채식 순자, 깜짝 열애 발표 "♥남친은 채식주의자 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나솔사계' 24기 순자가 열애를 발표했다.

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22일 SBS PLUS '나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다' 종영 후 진행된 라이브 방송에서는 출연진들의 연애 근황이 공개됐다.

현재 연애 상태에 대해 24기 순자는 "지금 만나보고 알아보고 있는 분이 있다"고 열애를 고백했다. 순자의 연애 고백에 분위기가 술렁인 가운데 24기 순자는 "채식주의자는 아니다"라고 상대에 대해 언급해 눈길을 모았다.

방송 중 25기 순자, 18기 영호와 다대일 데이트를 했던 순자는 영호에게 먼저 보말칼국수를 먹으러 가자고 제안했다. 하지만 영호와 25기 순자는 고기를 먹지 못해 아쉬움을 드러냈고, 이에 일부 시청자들은 순자의 배려가 부족했다고 지적했다.

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이에 대해 24기 순자는 "제 딴에는 인원이 많아서 식당 찾기가 어려운 걸 보고 내가 찾아야겠다 생각했다. 날도 춥고 차가 있는 것도 아니라 가까운 곳을 알아보자 해서 보말칼국수를 먹으러 가자 했는데 저는 그전에 안 먹어봤다. 제가 좋아해서 먹으러 가자 한 건 아니고 무난한 메뉴라 생각했다. 많은 분들의 반응을 보고 깨달은 게 '고기를 먹으러 가자고 했어야 되는구나'였다"고 털어놨다.

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이어 "저는 평소 데이트를 하거나 친구를 만날 때 양식이나 일식을 먹다 보니 데이트 때 고기를 먹는 게 흔한 건지 몰랐다. 제가 무지했고 반성한다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com