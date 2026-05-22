캡, 틴탑 탈퇴 이어 소속사와도 결별..."정치 활동과 무관" 강조 [공식입장]

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 틴탑 출신 방민수(활동명 캡)가 소속사였던 에어글로벌캐슬과 지난해 전속계약을 종료했다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

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22일 에어글로벌캐슬 측은 "방민수와 전속계약은 지난해 11월 이미 종료된 상태"라고 공식 입장을 밝혔다.

이어 "당사는 방민수의 아이돌 노조 설립 추진 및 정치 활동과는 전혀 무관하다"고 전했다.

소속사 측은 계약 종료 사실을 알림과 동시에 방민수의 최근 파격적인 행보와 철저히 선을 긋는 모습을 보여 이목을 집중시켰다.

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또한 "전속 계약 종료는 어떠한 정치적 사유와도 무관하며, 이에 대한 확대 해석이나 확인되지 않은 추측은 자제해 주시길 부탁드린다"라며 재차 강조했다.

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2010년 그룹 틴탑의 멤버로 데뷔한 방민수는 라이브 방송 중 욕설 흡연 음주 등으로 구설에 오른 후 2023년 팀을 탈퇴했다.

당시 방민수는 "긴 시간 제게 맞지 않은 옷을 입고 있다 느꼈다. 이제 그만 그 옷을 벗고 싶어 옳지 못한 행동을 저지르게 됐다. 변명의 여지없이 제 잘못이고 불찰이다"라 전했다.

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이후 방민수는 지난해 9월 아이돌 노조 준비위원회를 설립하겠다는 취지로 고용노동부 성남지청에 노조 설립 신고서를 제출하며 활동했다.

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shyun@sportschosun.com