'군체' 연상호 감독·김신록, 아우라부터 다르네…화기애애한 듀엣 화보

사진 제공=㈜쇼박스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 연상호 감독과 배우 김신록의 '얼루어 코리아' 듀엣 화보를 공개했다.

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넷플릭스 시리즈 '지옥'에 이어 다시 한번 호흡을 맞춘 연상호 감독과 배우 김신록의 화보를 공개했다. '얼루어 코리아' 6월호에 공개된 화보는 두 사람이 '군체'로 보여줄 시너지에 대한 기대감을 높인다. 특별한 아우라가 느껴지는 이번 화보는 카리스마 넘치는 개인 컷부터 두 사람이 진지하게 대화를 나누는 프로페셔널한 순간과 유쾌한 웃음이 오가는 화기애애한 듀엣 컷까지 담아내며 두 사람의 다채로운 매력과 케미스트리를 엿보게끔 한다.

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김신록에 대해 "캐릭터를 입체적으로 표현할 배우, 김신록이 적격이었다"라고 밝힌 연상호 감독과 "아주 심플하고 재미있는 스토리 라인이 강력하게 흐르고, 그걸 잘 따라가다 보면 늘 큰 질문에 맞닥뜨리게 되는 작품" 이라고 연상호 감독의 작품 세계를 정의한 김신록. 장르의 외피를 넘어 그 안에 묵직한 질문과 메시지를 담아온 연상호 감독과, 독보적인 연기력으로 인물에 생명력을 불어넣어온 김신록이 '군체'를 통해 어떤 강렬한 시너지를 완성할지 기대를 모은다. 뿐만 아니라 연상호 감독과 김신록은 화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰를 통해 작품과 관련된 다양한 에피소드를 전할 예정이다. 더욱 많은 화보 컷들과 영화 '군체'에 관한 인터뷰 전문은 '얼루어 코리아' 6월호와 공식 홈페이지에서 만나 볼 수 있다.

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한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com