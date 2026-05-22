환희 "브라이언과 싸우다 쓰레기통 다 때려 부수고 무대 올라" ('전현무계획3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 오랜 불화설에 대해 직접 해명했다.

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22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)에서는 전현무, 곽튜브와 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 강원도 강릉 '빨간 맛' 특집 먹트립을 펼치는 현장이 공개됐다.

이날 전현무는 두 사람에게 "아직도 둘이 친한지, 화해했는지 물어보지 않냐"고 조심스럽게 질문했다. 이에 환희는 "항상 그 이야기를 듣는다. 불화설에 대해서 지금 괜찮냐고 하는데 그렇게 불화가 있었던 적도 없다"고 답했다.

과거 무대 직전 다퉜던 일화를 떠올린 환희는 "브라이언이 무대 가기 전부터 예민한 날이었다. 별것도 아닌 거로 차에서 싸우는데 말싸움을 엄청했다. 그때 우리는 혈기 왕성하지 않냐. 나는 너무 화가 나서 되게 애꿎은 쓰레기통을 다 때려 부수고 무대에 올라갔다"고 털어놨다. 이에 브라이언은 소주를 찾는 리액션으로 웃음을 안겼다.

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환희는 "그러고 나서 무대에 올라갔는데 둘 다 아무렇지 않게 화음 넣고 너무 안 싸운 것처럼 둘이 올라가면 기계처럼 바로 노래를 불렀다"며 "그렇게 무대하고 나서는 자연스럽게 풀린다"고 회상했다. 브라이언 역시 "아무렇지 않게 우리가 뭐 때문에 기분 나빴는지도 잊는다"고 덧붙였다.

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또 환희는 "지나서 생각해 보면 이제 나이가 들었으니까 전혀 안 부딪힐 거 같은 생각이 든다. 전혀 안 싸울 거 같다"고 말했다.

주로 어떤 이유로 다퉜냐는 질문에 환희는 "고집부리거나 먹는 거로 아무것도 아닌 것들로 그렇게 싸웠다. 옛날에는 어렸으니까 조그만 거 하나에도 서운했던 거 같다"고 설명했다. 브라이언은 "팀들은 다 그렇지 않냐. 아무것도 아닌 것 가지고 싸운다"고 말했다.