환희, 이종사촌 동생 이장우 뺨치는 먹성 "집안 내력..같이 먹다가 죽을 수도" ('전현무계획3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 플라이투더스카이 환희가 이종사촌 동생 이장우 못지않은 먹성으로 놀라움을 안겼다.

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22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)에서는 전현무, 곽튜브와 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 강원도 강릉 '빨간 맛' 특집 먹트립을 펼치는 현장이 공개됐다.

이날 환희는 피라냐를 연상시키는 비주얼의 삼숙이탕을 거침없이 흡입해 시선을 사로잡았다. 이에 전현무는 "거의 추노다"라며 놀라워했고, 브라이언은 "회사에서 밥 안 사주냐. 신인 때 다들 그렇게 생활하지 않냐"며 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이를 들은 전현무는 "플라이투더스카이도 신인 때는 못 먹지 않았냐"고 물었다. 그러자 환희는 "회사가 컸어도 밥은 잘 안 먹인다. 중식만 많이 먹었다"고 답했다.

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환희는 이날 음식을 폭풍 흡입했고, 전현무는 "역대 게스트 중에 제일 잘 먹는다"며 감탄했다.

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그러자 환희는 "원래 잘 먹기도 한다"며 "우리 집안이 먹는 걸 좋아하는데 나는 참은 거였다. (이)장우 봐라. 잘 먹는다. 원래 집안이 잘 먹는다. 같이 먹다가 죽을 수도 있다"고 말해 웃음을 안겼다.