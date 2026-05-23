노홍철, 주변 경쟁 빵집 '전멸' 소식에 씁쓸 "가게 망하는 건 한 순간"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 책방을 6년 째 운영 중인 방송인 노홍철이 자영업 현실에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

Advertisement

22일 유튜브 채널 '노홍철'에는 "10시간 라이딩하다가 길에서 야간 취침하는 노홍철"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 노홍철은 "'홍철책방' 김해점 점장을 만났는데, 신메뉴 다섯 개를 만들었다고 하더라"며 "그래서 내가 '빨리 가서 팔만한 걸 이야기해 주겠다'라고 했더니 '이미 팔고 있다'고 하더라"면서 당황한 표정을 지었다.

그는 "가게 망하는 거 한순간이다"라면서 "감사하게도 빵집이 잘되고 나서 주위에 빵집이 많이 생겼다"라고 말했다. 특히 한 가게는 '홍철책방이랑 똑같은 맛인데 줄 서지 않는 집'이라는 콘셉트로 운영됐다고. 노홍철은 "그 가게가 생각이 나서 '주변에도 다 장사 잘 되냐'라고 했더니 한 가게도 안 남았다더라"며 주변 상권 이야기를 듣고 씁쓸한 심정을 드러냈다. 다 사라지고 노홍철 가게만 살아남았다는 설명에 제작진은 "진짜 요즘에는 한순간이구나"라고 놀랐다.

Advertisement

주변 가게가 다 없어졌다는 말에 노홍철은 자신의 가게를 지키기 위해 곧바로 김해행을 결심했다. 그는 결국 미팅 일정까지 조정한 뒤 오토바이에 올라 무려 7시간 30분 동안 라이딩을 이어갔다.

Advertisement

긴 여정 끝에 김해점에 도착한 노홍철은 직원에게 "우리 옆에 생겼던 빵집들 다 없어진 거냐. 하나도 안 남았냐"라고 물었고, 직원은 "그렇다"라고 답했다.

노홍철은 "'홍철책방이랑 똑같은 맛인데 줄 서지 않는 집'도 사라졌냐"라고 물었고, 직원은 "사라졌다"라고 했다. 노홍철은 "잘되길 바랐는데 너무 안타깝게도 우리 빵집이 생기고 주변에 많은 빵집이 생겼는데 우리만 남았다고 한다. 같이 갔으면 참 좋았을 텐데"라면서 복잡한 심경을 털어놓았다.

Advertisement

이후 신메뉴를 맛본 노홍철은 "내가 부탁한 것도 아닌데 알아서 스스로 신메뉴를 개발한다. 물론 몇 개는 기존 메뉴를 조금 비틀어서 보여줬다. 맛도 먹어보면 큰 차이가 없다. 하지만 이 마음이 정말 고맙다"라면서 "그리고 맛있었다"라고 진심 어린 칭찬을 전했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com