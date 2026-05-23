'美 독박육아' 손태영, 뉴저지서 전한 진짜 속내 "이 맛에 버텨"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 손태영이 미국에서 두 아이와 함께하는 현실 육아 일상을 공개했다.

Advertisement

23일 손태영의 유튜브 채널에는 '손태영이 홀로 미국맘으로 살아갈 수 있는 원동력 (마더스 데이, 딸리호, 아들룩희)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손태영은 마더스데이를 맞아 딸 리호와 아들 룩희에게 받은 선물을 공개하며 행복한 미소를 지었다. 아이들은 직접 준비한 꽃과 카드, 소품 등을 건넸고, 손태영은 "예쁘다", "고마워요 우리 아기들"이라며 애정을 드러냈다. 특히 손태영은 "엄마 이 맛 좋아하잖아"라는 아이의 말에 감동한 듯 환한 표정을 보였다.

이어 손태영은 "또 이 기분에 힘을 내어 아이들과 잘 지내보도록 하겠습니다"라며 엄마로서의 진솔한 마음도 전했다.

Advertisement

영상에는 손태영이 뉴욕 맨해튼 거리를 걸으며 여유로운 일상을 보내는 모습도 담겼다. 그는 "여기는 명동 차 막힐 때 느낌"이라며 현지 분위기를 설명하는가 하면, 한국 문화 공간을 둘러보며 "우리나라 위상이 올라간 것 같다"고 뿌듯함을 드러내기도 했다.

Advertisement

한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.

jyn2011@sportschosun.com