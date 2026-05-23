'상견례 취소' 한윤서, 예비 시모에 거절당하더니 시아버지 찾아갔다..."두 손 무겁게"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 한윤서가 예비 시아버지를 위한 정성 가득한 선물을 준비하며 설레는 마음을 전했다.

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특히 앞서 예비 시어머니와의 만남이 갑작스럽게 취소되는 일을 겪었던 만큼, 이번 만남에 더욱 진심을 담은 모습이 눈길을 끌었다.

22일 한윤서는 "아버님 뵙던 날! 좋아하실까 긴장되고 떨리는 마음으로 두 손 무겁게 가득 준비했다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

한윤서는 각종 선물을 한아름 들고 환한 미소를 짓고 있었다. 예비 시아버지를 위해 직접 준비한 선물과 이벤트가 담기며 정성과 애정이 고스란히 전해졌다.

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한윤서는 "곶감을 좋아하신다는 이야기를 듣고 곶감 꽃다발도 만들고, 오래오래 건강하시고 젊음을 유지하시라고 영양제 선물도 드렸다"며 "손수 케이크까지 제작했다"고 밝혔다. 예비 시아버지의 취향과 건강까지 세심하게 챙긴 그의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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이어 그는 "아버님이 좋아해주셔서 너무나 다행이었다"며 "설레고 떨렸지만 정말 너무 행복했다. 멋쟁이 아버님 오래오래 건강하세요"라고 애정 어린 마음을 전했다.

앞서 한윤서는 조선의 사랑꾼을 통해 예비 남편 가족과의 상견례 과정을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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당시 그는 예비 시어머니를 만나기로 했지만 갑작스럽게 약속이 취소되며 속상한 마음을 드러내기도 했다. 이후 먼저 예비 시아버지와 만남을 가지며 긴장감 넘치는 시간을 보냈다.

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방송에서 예비 남편은 아버지에게 "어머니가 윤서를 싫어하는 건 아니죠?"라고 조심스럽게 물었고, 이에 예비 시아버지는 "아주 싫어하는 건 아니다"라고 답해 묘한 긴장감을 자아냈다. 이어 "엄마도 원래는 좋아했는데 술을 잘 먹고 이상한 모습이 나와서 그런 것 같다"고 솔직하게 털어놔 스튜디오를 술렁이게 만들었다.

이후 한윤서는 직접 꽃다발을 준비해 예비 시어머니를 만나는 등 좋은 인상을 남기기 위해 노력하는 모습을 보였다.

진심 어린 태도로 예비 시부모에게 다가가려는 그의 모습에 많은 시청자들의 응원도 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com