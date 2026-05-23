MMORPG '로스트아크', 세번째 프리미엄 피규어 '니나브' 선보여

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스마일게이트의 대표 MMORPG '로스트아크'에서 세 번째 프리미엄 피규어 '니나브'를 선보인다.

스마일게이트에 따르면 이번 피규어의 주인공인 니나브는 '로스트아크' 세계관 속 7인의 초대 에스더 가운데 한 명으로, 아름다운 외모와 서사 중심의 캐릭터성을 앞세워 오랜 기간 이용자들의 사랑을 받아온 핵심 인물이다.

이번 피규어는 '속삭이는 작은 섬'에서 동물들과 교감하는 니나브의 모습을 구현한 것이 특징이다. 스마일게이트는 니나브 특유의 분위기와 감성을 완성도 높게 담아내기 위해 글로벌 피규어 제작사 인피니티 스튜디오와 협업했으며, 1년이 넘는 개발 기간을 거쳤다고 전했다.

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패키지에는 피규어 본품 외에도 메탈 카드, 스페셜 쿠폰, 컬렉션 카드 5팩, 조립 설명서 등이 포함된다. 예약 판매는 22일 낮 12시부터 6월 14일까지 네이버 '로스트아크 브랜드스토어'에서 진행된다. 네이버 계정당 1개씩 구매 가능하며, 제품은 올 10월까지 순차 배송될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com