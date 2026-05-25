홍진경, 180cm에 51kg '뼈말라' 실물 체감..'독기 가득' 또 살 빼더니 결국

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 감탄과 안타까움을 동시에 자아내는 압도적인 '뼈말라' 근황을 공개했다.

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25일 홍진경은 "석가탄신일 급벙개"라는 글과 함께 지인들과 함께 보내는 휴일 낮의 여유로운 일상을 공유했다.

홍진경은 편안한 흰 티셔츠에 짧은 반바지를 매치하고 모자를 푹 눌러쓴 캐주얼한 차림이었다.

하지만 숨길 수 없는 우월한 기럭지와 독보적인 비율로 '탑모델' 특유의 아우라를 한껏 풍겨 시선을 사로잡았다.

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특히 원래도 마른 몸매로 유명했던 그녀는 최근 살이 더 빠진 듯한 슬림한 실루엣을 드러내며 네티즌들의 감탄을 자아냈다.

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현재 홍진경은 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에 출연하며, 절친한 모델 이소라와 함께 프랑스 파리의 런웨이에 다시 서기 위해 피나는 노력을 이어가고 있다.

앞서 방송에서 홍진경은 "저녁에 우동을 먹는 건 상상도 못 한다. 살에 대한 강박이 죽을 때까지 안 떠날 것 같다"라고 고백하며, 수십 년간 톱모델의 자리를 지키기 위해 겪어온 남모를 고충과 '체중 강박'을 솔직하게 털어놓아 시청자들의 안타까움을 자아내기도 했다.

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실제로 프로필상 180cm의 장신에 52kg라는 경이로운 몸매를 유지해 온 홍진경은, 이번 파리 런웨이 프로젝트를 위해 수영과 헬스를 병행하는 가혹한 다이어트에 돌입한 것으로 알려졌다. 그는 지독한 자기관리 끝에 결국 사흘 만에 1kg를 추가로 감량하는 괴력을 발휘하기도 했다.

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'소라와 진경'을 통해 20cm에 달하는 아찔한 킬힐을 신고 무대를 압도하는 워킹을 선보인 홍진경은, 매 순간 '독기 가득한' 열정을 뿜어내며 대중의 뜨거운 응원을 한 몸에 받고 있다.

한편, 홍진경은 지난 2003년 사업가와 결혼해 2010년 귀중한 딸을 품에 안았으나, 결혼 22년 만인 지난해 8월 이혼 소식을 전해 대중을 깜짝 놀라게 한 바 있다.

아픔을 딛고 본업인 모델로서 다시 한번 정점을 향해 달리는 그녀의 행보에 귀추가 주목된다.

shyun@sportschosun.com