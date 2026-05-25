'우마무스메 프리티 더비', 밸런타인 의상 육성 우마무스메 업데이트

Advertisement

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈가 '우마무스메 프리티 더비'의 시즌 이벤트 업데이트를 통해 팬덤형 라이브 서비스 강화에 나섰다.

캐릭터 중심 서사와 한정 의상, 이벤트 스토리를 결합한 운영 방식으로 이용자 몰입도를 끌어올린다는 전략이다. 카카오게임즈는 사이게임즈가 개발한 '우마무스메 프리티 더비'에 밸런타인 콘셉트 신규 육성 우마무스메를 업데이트 했다고 밝혔다.

이번 업데이트에서는 설탕 과자를 테마로 한 밸런타인 승부복 의상을 착용한 '애스턴 마짱'과 '야마닌 제퍼'가 새롭게 등장한다. 두 캐릭터는 신규 스토리 이벤트 'Melty♡ for U'에도 함께 등장해 기존과 다른 분위기의 매력을 선보인다.

Advertisement

또 오는 6월 5일까지 진행되는 이번 이벤트는 '애스턴 마짱'과 '카렌짱'을 중심으로 밸런타인 특집 방송을 준비하는 이야기를 담고 있다. 이용자들은 우마무스메들이 숏폼 콘텐츠 제작에 도전하는 과정을 감상할 수 있으며, 육성을 통해 이벤트 포인트와 룰렛 코인을 획득할 수 있다.

Advertisement

신규 서포트 카드 업데이트도 함께 진행됐다. 카카오게임즈는 'SSR [Cutest in Ur ♡] 카렌짱'과 'SSR [철의 소녀도 미소 짓고] 이쿠노 딕터스' 등 신규 SSR 서포트 카드 2종을 추가했다.

'우마무스메 프리티 더비'는 실존 경주마의 이름과 설정을 계승한 캐릭터를 육성하는 시뮬레이션 게임이다. 독창적인 세계관과 스토리 연출, 자유도 높은 육성 시스템 등을 기반으로 글로벌 팬덤을 확보하고 있다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com