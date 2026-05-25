한채아, 시父 차범근과 오붓...며느리·손녀 앞 무장해제 '차붐' 손하트♥

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한채아가 시아버지 차범근과의 오붓한 투샷을 공개했다.

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한채아는 25일 자신의 사회관계망서비스에 "차차가 찍어준 아버님과 투샷♥"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 한채아는 시아버지 차범근과 함께 시댁 정원에 있는 의자에 나란히 앉아서 휴식을 취하고 있다. 손녀가 찍어주는 카메라를 향해 손 하트 포즈를 취한 차범근은 '손녀 바보'다운 자상한 면모를 드러내 훈훈함을 자아냈다.

한채아는 평소에도 시아버지 차범근의 다정한 면모를 여러 차례 언급해왔다. 특히 자신이 운동하러 간 사이 손녀를 돌보며 낮잠 시간과 식단을 꼼꼼하게 메모해 두는 세심한 배려를 자랑해 관심을 모은 바 있다.

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또한 한채아는 과거 한 방송에 출연해 "결혼 후 한동안 시부모님과 합가해 살았다. 신혼 초에 아버님과 함께 운동할 때는 '내가 차범근 감독님과 단둘이 운동을 하다니'라는 감동이 있었다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "아버님이 나를 정말 예뻐하시는데, 마음처럼 살갑게 대하지 못해서 죄송하다. 겉과 속이 늘 같으시고 가지런하신 아버님을 본받고 싶다"며 존경심을 드러내기도 했다.

한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.