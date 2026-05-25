김동현 "정관 수술한 날 넷째 子 임신 알아...장모님 헛웃음" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김동현이 넷째 아들 임신 비화와 가족들의 반응을 공개했다.

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25일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 명품 배우 김응수, 다둥이 아빠가 된 파이터 김동현, 원조 예능돌 조권이 게스트로 출연했다.

최근 네 아이의 아빠가 된 김동현은 "원래는 셋만 낳기로 했는데 어떻게 하다 보니까 됐다"고 밝혔다.

그는 넷째를 갖게 된 날을 회상하며 "그날 싸웠다. (싸우기 전에는) 4명도 좋지 않을까 하다가 (싸우고 나서) 3명이면 됐다고 했다. '우리도 쉽지 않으니까 자꾸 이런 생각 안 들게 내가 병원 갔다 오겠다'고 하고 병원에 다녀왔다"고 말했다.

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이어 "병원에 갔다 왔는데 새벽에 아내가 갑자기 방에 들어와서 '나한테 잘할 거야?'라고 하더니 임신 테스트기가 두 줄이 된 걸 보여줬다. 아슬아슬했다"고 전했다.

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정관 수술 직전에 넷째 임신이 됐다는 김동현의 말에 김응수는 "아이 많은 게 제일 부럽다"며 부러움을 감추지 못했다.

또한 김동현은 첫째 아들, 둘째 딸, 셋째 딸에 이어 넷째는 아들이라고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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김동현은 양가 부모님의 반응에 대해 "장모님뿐만 아니라 어머니도 뭐라고 하셨다. '왜 이 고생을 또 하려고 하냐'고 하셨다. 오히려 우리 어머니가 더 뭐라고 했고, 장모님은 헛웃음을 지으셨다"고 전했다.

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그러면서 "사실 넷째 출산 생각이 그렇게 많지는 않았는데 나와 아내가 샤머니즘을 좋아한다. 사주를 봤는데 자식이 한 명 더 있고, 아들이라고 했다. 그리고 백마 탄 장군이 나온다고 하니까 아내가 그때부터 원했다"고 말했다.