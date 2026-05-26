방탄소년단 지민, 금발 단발머리로 파격 변신..영락없는 테리우스 왕자님

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 지민이 팬들에게 선물 같은 반가운 근황을 전했다.

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26일 지민은 자신의 개인 계정을 통해 특별한 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 전 세계 아미(ARMY)들의 마음을 설레게 했다.

공개된 사진 속에는 미국 라스베이거스의 낭만적인 밤 풍경 속에서 온전한 쉼을 만끽하고 있는 지민의 모습이 담겨 있다. 그는 쏟아질 듯 청명한 밤하늘을 조용히 바라보며 깊은 감상에 젖어드는가 하면, 오랜 시간 동고동락해 온 멤버들과 함께 냄비 가득 라면을 끓여 먹는 등 소박하고도 따뜻한 일상을 공유했다.

화려한 무대 위 탑스타의 아우라를 잠시 내려놓은 채, 청춘의 한 페이지를 채워가는 이들의 편안한 모습은 보는 이들에게 뭉클한 감동을 선사한다.

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무엇보다 눈길을 사로잡은 것은 어느새 단발 스타일이 될 정도로 길게 자란 지민의 장발 헤어스타일이었다. 신비로운 분위기를 자아내는 금발 머리는 라스베이거스의 화려한 야경과 묘한 조화를 이루며 그의 독보적인 비주얼을 한층 더 돋보이게 만들었다. 내추럴하게 흘러내린 머리칼 사이로 비치는 소년미 가득한 눈빛은 글로벌 팬들의 심장을 다시 한번 세차게 흔들기 충분했다.

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한편 지민이 속한 방탄소년단의 신곡 '스윔'은 오늘(26일) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나 열린 '아메리칸 뮤직 어워즈 2026'(American Music Awards 2026, 이하 'AMA 2026')에서 '송오브더서머'(Song of the Summer)를 수상했다.