"고마 해라 진짜"…BTS, 부산 콘서트 '바가지 숙소' 논란에 뿔났다

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 개최될 부산 콘서트를 앞두고 불거진 일부 숙박업소의 '바가지 요금' 논란에 대해 아쉬움을 드러냈다.

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방탄소년단은 26일(한국시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '아메리칸 뮤직 어워드'가 끝난 뒤 팬 커뮤니티 위버스를 통해 라이브 방송을 진행했다.

멤버들은 대상 등 3관왕 수상 소감을 전하던 중, 부산 공연과 관련된 숙박 논란에 대해 본인들의 생각을 밝혔다.

리더 RM은 "이번 부산 무대를 앞두고 숙박업소 관련 뉴스가 너무 많이 나온다"며 "그러지 않으셨으면 좋겠다"고 언급했다.

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그는 "부산이 요즘 힙하고 한국의 마이애미 같은 느낌으로 뜨고 있는데 뭐든 길게 봐야 하지 않나"라며 눈앞의 이익 때문에 도시의 이미지를 훼손하는 행태에 아쉬움을 토로했다.

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부산 출신인 지민 역시 "모처럼 부산에 와서 좋은 기억만 가지고 가셨으면 좋겠는데, 물론 돈이라는 게 그렇다지만 너무 심하다"라고 솔직한 심경을 전했다.

정국 또한 "고마 해라", "그러면 안 되지"라며 거들었다. RM은 특히 "우리가 해결하고 싶어도 할 방법이 없다. 성수기 비수기 가격 차이는 있을 수 있지만 적당히들 하자 진짜로"라며 일침을 가했다.

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방탄소년단의 공연을 앞두고 평소 5만 원대였던 부산 지역 호텔 객실이 300만 원까지 치솟고, 이미 예약을 마친 상품이 강제 취소되는 사례가 잇따르며 팬들 사이에서 불만이 나오고 있다.

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논란이 확산되자 부산시는 바가지 요금 단속에 나섰으며, 한국불교문화사업단은 부산과 경남 지역 사찰의 템플스테이 공간을 무료 숙소로 개방하는 등 개선에 나섰다.

한편 전 세계 팬들의 기대를 모으고 있는 'BTS 월드투어 아리랑 인 부산'은 다음 달 12일과 13일, 부산 아시아드 주경기장에서 개최된다.

narusi@sportschosun.com