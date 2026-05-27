진태현 "박시은, 다른 사람과 결혼했으면"…세번의 임신·유산 후 처음 밝힌 속마음

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진태현, 박시은 부부가 솔직한 심경을 털어 놓는다.

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26일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다. 예고편에는 진태현, 박시은 부부가 함께 병원을 찾는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

지난해 갑상선암 진단을 받고 수술을 받은 진태현은 "갑상선암은 재발 가능성이 있어서 수술 1년 만에 검사를 하러 왔다"고 밝혔다.

특히 초음파실에 들어선 진태현 곁에서 박시은은 불안한 기색을 감추지 못했다. 박시은은 "초음파실은 제가 세 번의 임신과 끝을 마주했던 공간이라 저한테는 어려운 공간이다"라며 "건강검진을 할 때도 쉽지 않을 때가 있다"고 조심스럽게 털어놨다.

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앞서 두 사람은 지난 2022년 출산을 20일 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪은 바 있다. 박시은은 당시를 떠올리며 "아기 심장이 뛰고 있으면 초음파에서 컬러 색깔이 나온다. 그런데 아이가 생명을 잃으면 흑백으로 바뀐다"고 말했고, 끝내 눈시울을 붉혀 안타까움을 자아냈다.

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또한 진태현은 "나 말고 다른 사람이랑 결혼했으면 더 좋은 가정을 꾸리고, 사람들이 말하는 행복한 그림들을 누릴 수 있었을 거라 생각한다"고 속마음을 고백했다. 이에 박시은 역시 "사실 이 이야기는 처음 하는 것 같다. 그동안 입 밖으로 꺼내지 못했다"고 말해 부부가 처음으로 털어놓을 진솔한 이야기에 관심이 쏠리고 있다.

한편 진태현과 박시은은 지난 2015년 결혼했다. 이후 대학생 딸을 입양한 데 이어 두 명의 딸과도 가족의 연을 맺으며 따뜻한 가족 이야기를 이어오고 있다. '동상이몽2-너는 내 운명'은 매주 월요일 오후 10시 40분 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com