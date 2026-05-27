미자, 시어머니 앞 아침부터 소주..♥김태현 "잘 돌아간다" 현실 반응

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 미자가 시어머니와 함께한 제주도 여행에서 아침부터 소주를 곁들인 식사로 유쾌한 고부 일상을 공개했다.

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26일 미자의 유튜브 채널에는 '시어머니가 괜찮다고 하셔서 진짜 괜찮은줄 알고, 아침부터 쏘주 때린 며느리의 최후'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 미자는 제주도 여행 중 시어머니와 함께 식사를 즐기고 술을 마시는 등 유쾌한 고부간 일상을 전했다.

미자와 김태현은 전날 음주로 인한 해장으로 여행 일정을 시작했다. 제주 로컬 음식들을 맛보며 여행을 즐겼고, 특히 시어머니와 함께 전복, 멍게, 소라 등 해산물 한 상을 나누며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

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이때 미자는 아침부터 소주를 주문해 시어머니 앞에 놓았고, 시어머니는 "내가 한잔 주겠다"며 직접 술을 따라줬다. 이에 미자는 "어머니 사랑합니다"라며 술잔을 기울였다.

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이후 시어머니 역시 "며느리하고 먹는 낮술 좋다"며 자신도 한잔 따라달라고 했고, 미자는 환하게 웃으며 건배를 하는 등 편안한 고부 관계를 보여줬다. 이에 김태현은 "잘 돌아간다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

또한 미자는 시어머니와 함께 당근빵, 디저트 카페를 방문해 음식을 나눠 먹으며 제주 여행의 여유를 만끽했다.

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한편 1984년생인 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하고 있으며, 쇼호스트로도 활발히 활동 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com