'32kg 감량' 풍자, 살 더 빠졌나…과감한 오프숄더로 '뼈말라' 인증

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 풍자가 몰라보게 날씬해진 근황으로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

풍자는 27일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 풍자는 블랙 오프숄더 스타일링에 화이트 퍼 장식, 넓은 챙 모자를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다.

특히 한층 또렷해진 턱선과 가녀린 쇄골 라인이 눈길을 끌었다.

Advertisement

풍자는 최근 32kg 감량 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

이번 사진에서는 이전보다 더욱 홀쭉해진 얼굴선과 슬림해진 분위기로 '뼈말라' 비주얼을 완성했다.

특히 오프숄더 의상 사이로 드러난 직각 어깨와 얇아진 팔 라인이 시선을 사로잡았다. 짙은 메이크업과 도회적인 표정까지 더해지며 한층 세련된 분위기를 자아냈다.

Advertisement

사진을 본 누리꾼들은 "진짜 못 알아보겠다", "살 더 빠진 거 아니냐", "턱선이 완전 달라졌다", "아이돌 느낌 난다", "다이어트 성공 레전드" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

한편 풍자는 다양한 예능과 유튜브 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com