"미용실 비싸서 집에서.." '43억 횡령' 황정음, 결국 셀프 염색하는 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 셀프 염색을 하게 된 현실적인 이유를 밝히며 일상을 공개했다.

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26일 황정음의 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프염색하는 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 황정음은 최근 이사한 집을 공개했다.

냉장고를 공개하면서 황정음은 다이어트 관련 제품을 소개하며 "다이어트를 해야지 해야지 했는데 일도 없고 그러니까 내가 뭐 할 이유가 없지 않나"라고 털어놨다.

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화장대 역시 현실적인 모습이었다. 선반 위에 놓인 몇 개의 화장품을 가리킨 황정음은 "이게 저희 가족 화장품"이라며 "거울도 없다. 안 본 지 오래됐다. 그냥 바른다"고 털털하게 밝혔다.

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이어 "요즘은 비타민 챙겨 먹으려고 한다"며 "힘든 일을 겪으니까 노화가 시작된 것 같다. 눈도 잘 안 보이고 머리도 염색 안 하면 하얗다. 그래도 탈모는 없으니까 다행이다"라고 고백했다.

또한 황정음은 흰 머리가 많아져 집에서 셀프 염색을 하고 있다고도 밝혔다. 그는 "제가 다니는 미용실은 너무 비싸다. 갈 수가 없다. 원장님 예약도 잘 안된다. 그래서 집에서 스스로 염색한다"고 설명했다.

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특히 황정음은 "셀프 염색한 지 얼마나 됐냐"는 제작진의 질문에 "저 횡령 터지고.."라며 자신의 횡령 사건을 언급해 눈길을 끌기도 했다.

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한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

jyn2011@sportschosun.com