[인터뷰③] '허수아비' 박해수 "OST 가창? 다음에 기회되면 또 참여하고파"

사진 제공=BH엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해수가 '허수아비'의 OST 가창에 참여한 소감을 전했다.

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박해수는 최근 서울 강남구 BH엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "처음 노래를 들었을 때부터 제 마음에 와닿았다"며 "다음에도 기회가 있으면 OST 가창에 또 참여하고 싶다"라고 했다.

26일 종영한 ENA 월화드라마 '허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다. 박해수는 에이스 형사로 활약하다 고향인 강성으로 좌천된 불의와 타협하지 않는 형사 강태주를 연기했다.

박해수는 '허수아비' 촬영 현장 분위기에 대해 "촬영장에서 타이트하게 촬영을 진행했는데, 작품 특성상 그렇게 찍어야 더 효과적일 것 같았다. 한 번에 몰아서 찍어야만 나오는 배우들의 열연도 있다. 현장 분위기는 너무 행복했다. 그동안 좋은 감독님들을 많이 만나봤지만, 박준우 감독님은 캐릭터를 인물로만 보시기보단, 인간으로서 사랑하시더라. 또 스태프들 한 명 한 명이 '이건 진짜 내 작품이다' 하는 마음으로 함께 작업을 해 주셨고, 웃음이 끊이질 않았다"며 "지방 촬영을 많이 다녔는데, 이상하게 작품 안에서는 먹먹했는데 힐링을 많이 했다. 초록초록한 자연을 이렇게 많이 본 적도 처음이었고, 높은 건물을 안 본 것도 신기했다"고 밝혔다.

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이어 자신이 연기한 강태주에 대해선 "처음에는 정의로운 인간인지, 진실을 쫓아가는 인물인지, 완벽한 인물인지를 고민을 많이 했다. 근데 제가 본 강태주는 미성숙한 인물이었다. 흔들리면서도 자신만의 옹달샘 같은 진실을 쫓는 친구이다. 부단히 삐그덕거리지만, 오히려 완벽한 형사가 아니어서 더 큰 매력을 느꼈다"고 말했다.

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또한 박해수는 '허수아비'의 OST '잊혀지는 것' 가창에 참여해 극의 몰입도를 끌어올렸다. OST 가창에 참여하게 된 계기에 대해 "노래를 잘하는 배우들이 너무 많지 않나. 백현진 선배도 계시고, (곽)선영이, (정)문성이 형도 있는데 왜 저한테 그런 도전을 하라고 하셨는지 모르겠다(웃음). 저한테 처음 노래를 들려주시면서, 'OST로 나올 수도 있으니 부를 수 있겠냐'고 물어보셨는데 너무 와닿더라. 제가 연기하는 장면에서 제 목소리가 담긴 노래가 나올 거란 생각을 못했는데 '알아서 잘 써주겠지' 싶었다. 작품을 다 찍고 난 다음 과거를 상상하면서 불렀고, 최대한 얇은 바이브레이션은 다 빼고 몰입에 방해 안되게 부를려고 했다"고 전했다. 또 다음 작품에서 OST를 부를 생각이 있는지 묻자, 그는 "다음에도 기회를 주시면 열심히 부를 생각이 있다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com