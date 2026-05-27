박은영 쌍둥이 언니, ♥의사와 결혼한 동생에 "저게 드디어 가는구나, 데려가줘서 고맙다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 겸 셰프 박은영의 쌍둥이 언니가 제부를 향해 현실적인(?) 조언을 남겼다.

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지난 26일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '싸우다 집안 풍비박살 낸 썰 푼다'는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에는 지난 17일 서울 신라호텔에서 열린 박은영의 결혼식 현장이 담겼다.

이날 영상 속 박은영의 언니는 결혼식 기념 영상 편지를 통해 제부에게 진심 어린 당부와 농담이 섞인 조언을 전했다. 그는 "제부, (박)은영이를 데려가 줘서 너무 고맙다. 우리 은영이는 갑자기 욱할 때가 있는데 그것만 토닥여주면 부부 싸움 안 하고 지낼 수 있을 것"이라고 말했다.

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이어 "은영이가 매운 떡볶이를 좋아하는데 제부는 싫어하지 않나. 그래도 한 달에 한 번 정도는 함께 먹어주면 좋겠다"고 덧붙이며 동생을 향한 애정을 드러냈다.

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다만 언니는 웃으며 "사실 은영이는 돈 개념이 별로 없다. 제부가 그런 걸 살뜰하게 챙겨주면 좋겠다"고 현실적인(?) 조언을 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

또한 그는 동생의 결혼을 두고 "서운하면서도 '아 저게 드디어 가는구나' 싶다. 조금 슬퍼서 울었다"고 소감을 전해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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한편 박은영은 지난 17일 서울 신라호텔에서 한 살 연하 의사와 결혼했다.