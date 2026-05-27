2년 휴식기 마친 마동석, 보고도 믿을 수 없는 벌크업 피지컬로 '범죄도시5' 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 액션 영화 '범죄도시5'(허명행 감독, 빅펀치픽쳐스·홍필름·비에이엔터테인먼트 제작)가 지난 24일 첫 삽을 떴다.

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'범죄도시' 시리즈의 중심, 마동석이 대체불가 괴물형사 마석도로 복귀한다. 각본과 제작에도 참여한 그는 이번에도 시리즈 전반을 이끈다. 광수대 팀장으로 승진한 마석도는 나쁜 놈들을 잡겠다는 변함없는 집념으로 여전히 최전선에서 활약한다. 그는 더욱 진화한 범죄에 맞서 한 치 앞을 모르는 극한의 대결을 펼칠 예정이다.

5세대 빌런 이강태 역에는 김재영이 캐스팅됐다. '아이돌아이' '지옥에서 온 판사' 등에서 밀도 높은 연기를 선보인 김재영은 최악의 범죄를 저지르는 이강태로 변신한다. 수단과 방법을 가리지 않고 목적을 이루려는 이강태 캐릭터를 통해 김재영의 새로운 얼굴을 볼 수 있을 것으로 기대된다.

김재영과 더불어 새롭게 합류한 배우진 역시 신선한 변화를 기대하게 한다. 먼저, 장르를 넘나드는 믿고 보는 서현우가 광수대 1팀 형사 고영민 역을 맡았다. 1팀의 든든한 버팀목으로 마석도와 함께 팀을 이끈다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 탄탄한 필모를 쌓아온 이학주는 이강태의 범죄를 돕는 조력자 한상구 역으로 등장해 극에 긴장감을 더한다.

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여기에 연기, 음악, 예능, 그리고 미술까지 경계 없는 행보를 이어가는 멀티테이너 백현진이 광수대 대장 김민철 역으로, 드라마 '신병' 시리즈, '육사오' 등에서 탁월한 코미디 연기를 선보였던 김민호가 불닭 역으로 가세해 다채로운 캐스팅 라인업을 완성했다.

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연출은 시리즈의 무술을 책임지고 4편의 메가폰을 잡았던 허명행 감독이 돌아와 특유의 강렬한 액션을 다시 한번 선보인다.

한국 영화 시리즈 최초 트리플 1000만, 시리즈 누적 관객수 4000만을 돌파하며 전무후무한 대기록을 남긴 '범죄도시' 시리즈는 '범죄도시5'에서도 변함없는 시리즈의 정통을 이어가는 동시에, 더욱 진화한 스토리와 재미로 관객들을 찾아올 전망이다. '범죄도시5'는 혼신을 다한 사전 준비 끝에 지난 24일 크랭크인해 본격적인 촬영에 돌입했다.

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'범죄도시5'는 괴물형사 마석도가 8년의 기다림 끝에 최악의 범죄를 시작한 이강태에 맞서 펼치는 범죄 소탕 작전을 그린 영화다. 마동석, 김재영, 서현우, 이학주, 백현진, 김민호 등이 출연했고 '범죄도시4'의 허명행 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com