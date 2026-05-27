전현무, '48세에 첫 아이' 신현준에 설??蔑┛素ⅰ?세 로망 폭발(전현무계획3)

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

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[스포츠조선 정빛 기자] '다둥이 아빠' 신현준이 '싱글' 전현무에게 결혼과 2세에 대한 희망을 심어준다.

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29일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 33회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 전라도 광주에서 '으미 게미지네잉~' 특집 먹트립을 펼치는 가운데, '먹친구' 신현준과 만나 유쾌한 케미를 발산하는 모습이 그려진다.

사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

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이날 광주에 뜬 전현무는 "이번 특집은 '게미진 특집'이다. 광주 사투리로 먹을 때마다 감칠맛이 난다는 뜻"이라며 시작부터 침샘을 자극한다. "시장 안에 굉장히 맛있는 음식이 있다"는 자신감 넘치는 예고와 함께 광주의 명물 5일장인 '송정 매일시장'을 찾은 두 사람은 식당 주차장에서 만난 기사님들에게 '택슐랭 인증'까지 받아 기대감을 드러낸다.

이후 부속물이 푸짐하게 들어간 돼지국밥과 쫀득한 암뽕 순대가 나오자, 두 사람은 "이게 진짜 게미진 맛!"이라며 '엄지 척'을 한다.

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광주 첫 끼를 '전현무국밥'으로 야무지게 클리어 한 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 연예계 마당발이자 제 롤모델이다. 48세에 첫 아이를 낳으셨다. 나도 할 수 있다는 희망이 생긴다"며 신현준을 소개한다.

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신현준은 "근데 우리 아내는 넷째를 원해~"라며 '2세 계획'을 깜짝 언급해 모두를 놀라게 한다. 급기야 그는 전현무가 "막내딸과 나이 차가 53세가 나는데, 힘든 점은 없냐?"고 묻자, "얼마 전 아내가 딸의 발레학원에 갔는데, 딸 친구 할머니가 '나 신현준 씨랑 동창이야~'라고 했다더라. 그래서 아내가 현타가 왔다고~"라고 자폭해 현장을 초토화시킨다.

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12세 연하 아내와의 웃픈 에피소드를 방출한 신현준에게 전현무는 "형은 뿌듯하겠다. 자기 관리를 잘 했다는 말이기도 하지 않냐?"라고 부러워하고, 곽튜브는 "우리 셋 중에 머리숱이 가장 많으시다"라고 덕담을 건넨다.

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MBN·채널S '전현무계획3' 33회는 29일(금) 오후 9시 10분 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com