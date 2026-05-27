'송중기 닮은꼴' 장현성 아들, 경희대 훈남으로 폭풍 성장..정지웅과 '절친'

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[스포츠조선 조윤선 기자] '송중기 닮은꼴'로 주목받았던 배우 장현성 아들 장준우의 근황이 공개됐다.

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배우 정은표는 26일 자신의 사회관계망서비스에 "내가 지금 지웅이 나이일 때인 89년 3월에 현성이를 처음 만났다. 37년이 흐르는 동안 많은 일이 있었고 현성이도 나도 무탈하게 잘 살아온 거 같다"는 글을 올리며 여러 장의 사진을 공개했다.

이어 "지웅이랑 준우는 뱃속부터 친구였고 보름 차이로 태어나 아직도 절친으로 잘 지내고 있다. 마음은 20대 청춘인 거 같은데 우리는 늙었고 너희는 어른이 되었구나. 몇십 년이 흐른 후에도 여전히 친구로 잘 지내고 있을 너희들을 응원한다. 잘 컸다. 내 새끼들"이라고 덧붙였다.

사진에는 듬직한 청년으로 성장한 정은표 아들 정지웅과 장현성 아들 장준우의 모습이 담겼다. 어린 시절 방송을 통해 얼굴을 알렸던 두 사람은 귀여운 꼬마 이미지를 벗고 훌쩍 자란 모습으로 시선을 사로잡았다.

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특히 아빠 장현성과 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했을 당시 '송중기 닮은꼴'로 주목받은 장준우는 오랜만에 모습을 드러내 눈길을 끌었다. 현재 경희대 컨벤션경영학과에 재학 중인 그는 변함없는 훈훈한 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

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한편 장현성은 2013년 두 아들 장준우, 장준서와 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.