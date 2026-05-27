하트오브우먼 "故 휘성, 직접 뵌 적은 없지만…음악에 대한 진심, 배웠다"

27일 서울 리버사이드호텔에서 신인 걸그룹 '하트오브우먼' 정규 1집 '하트 바이트 : 레거시' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하트오브우먼 멤버들. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하트오브우먼(HEART OF WOMAN(이하 하우(H.O.W)가 고(故) 휘성을 언급했다.

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하우는 27일 서울 강남 더 리버사이드호텔에서 첫 번째 앨범 '하트 바이트 : 레거시(Heart Byte : LEGACY)' 간담회를 열고 "휘성 선배님의 뜻을 많이 따라가려고 했다"라고 했다.

하우는 고 휘성과 종합 크리에이티브 디렉터 명상우가 함께 설립한 블루브라운레코드에서 처음 선보이는 5인조 걸그룹이다. 오는 28일 가요계에 정식 데뷔한다.

팀명은 각기 다른 서사와 에너지를 지닌 다섯 개의 심장이 모여 대중의 마음을 움직이는 하나의 강렬한 박동이 된다는 의미를 지니고 있다. 축약형인 하우(H.O.W)는 정해진 길을 따르기보다 스스로 '어떻게(How)' 나아갈 것인지 끊임없이 질문하며, 자신들만의 방식으로 새로운 음악적 흐름을 만들어가겠다는 포부를 담았다.

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무엇보다 '휘성 걸그룹'으로 주목 받고 있다. 아인은 "딩고 킬링보이스를 통해 휘성 님의 곡을 선보였다. 휘성 님의 곡을 연습하면서 진심을 담아 부르려고 했다. 단순히 가사만 불렀다면, 이제는 가사의 뜻 하나하나 진심을 담아 부르려 노력했다. 그 과정에서 저도 성장하고, 휘성 선배님의 뜻을 많이 따라가려고 했다"며 휘성에 대한 존경심을 표했다.

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그러면서 "휘성님의 가장 찬란했던 시절과 앞으로 함께 만들어 나갈 순간이 시작된다"라고 했다.

이어 지현은 "저희 회사는 작년에 설립됐다. 휘성님을 직접 뵙지는 못 했다. 그래도 휘성 님의 음악에 대한 진심과 열정을 배웠다. 휘성 님과 대표님이 저희 시작을 만들어 주셔서 감사하게 생각하고 있다"

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지현과 채이는 서바이벌 경험을 떠올리기도 했다. 지현은 "서바이벌 경험이 있어서 데뷔 준비를 하는데 도움이 됐었다"라고 했고, 채이는 "그 경험을 바탕으로 누구보다 진심으로 멤버들과 뭉쳤다"라고 털어놨다.

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하트오브우먼의 데뷔 앨범 '하트 바이트 : 레거시'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com