'일산 이연복' 이효정, 갈빗집으로 인생 2막 "♥아내 환갑 선물로 차려줘" ('퍼펙트 라이프')

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[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트 라이프' 이효정이 아내와 인생 2막을 열었다.

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오늘(27일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 이효정과 아내가 출연해 '인생 2막'을 위한 새로운 도전을 공개한다.

'일산 이연복'으로 불리는 이효정은 아내를 위해 갈빗집을 오픈한 근황을 전한다. 식당 외관에 이효정의 사진과 함께 '정성을 다하겠습니다, 큰 머슴 이효정'이라는 문구가 있어 시선을 사로잡았다. 식당을 차리게 된 이유로 이효정은 "아이들도 다 키웠고 작년에 아내가 환갑이 됐다. (그리고) 오래전부터 (사람들에게) 맛있는 음식을 대접해 보고 싶었다"고 말한다. 직접 참숯을 손님 테이블에 넣어주고 서빙은 물론, 고기를 굽는 모습으로 눈길을 끌었다.

이를 본 MC 오지호가 "회장님이 고기 구워주는 것"이라며 드라마 '첫 번째 남자'에서 회장 '마대창' 역으로 열연 중인 이효정의 이중생활(?)에 놀라워했다. 패널 신승환이 "드라마 촬영에 식당 일까지 너무 바쁘신 거 아닌지" 묻자, 이효정은 "안 하던 일에 도전하니까 바쁘지만 재밌다"면서 "전에는 직접 모니터하는 방법 외에는 시청자 반응을 바로 알 수 없었지만, 식당을 시작한 뒤로는 바로바로 (드라마) 이야기해준다"며 실시간 피드백의 장점을 설명했다.

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한편, 이효정은 식당에서 나와 중고 거래를 하고, 텃밭을 가꾸는 등 일탈(?) 행동을 보여 궁금증을 자아냈다. 패널 이성미가 "식당에 본인 사진 대문짝만하게 걸어놓고 식당 일은 아내가 다 하는 것 같다"고 하자, 이효정은 "제가 하는 일들이 머슴 일이다. 식당 운영은 장기전이다 보니, 빨리 아내가 적응하는 것이 필요해 되도록 아내의 자리를 침범하지 않으려고 한다"고 해명했다.

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그런가 하면, 식당 신메뉴 개발에는 직접 발 벗고 나서 시선을 집중시켰다. 이효정은 "조리 실장과 신메뉴를 개발하고 있다"며 남다른 의욕을 드러냈지만, 이효정의 마음과 달리(?) 조리 실장은 "(이효정이) 주방에 들어오면 웬만하면 피한다"고 속마음을 털어놔 스튜디오에 웃음을 안겼다. 또 실장은 "요리하는 걸 좋아하셔서 주방에 들어오는데 그러면 직원들은 피곤하다"는 연이은 솔직 고백으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. '의욕왕' 이효정과 조리 실장의 동상이몽은 방송에서 공개된다.

'일산 이연복' 이효정의 '리얼 인생 2막'은 오늘(27일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com